4. Cerrahpaşa Pediatri Günleri Başlıyor

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından 13-14 Aralık'ta "4. Cerrahpaşa Pediatri Günleri" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cerrahpaşa Pediatri Günlerinin 4'üncüsü "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" temasıyla Şişli'de bir otelde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, dünyanın hızla değiştiğini, iklim krizi, çevresel zorluklar ve ekonomik sorunların, çocuk sağlığı üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

4. Cerrahpaşa Pediatri Günleri'nde bir kez daha bir araya gelerek, çocukların geleceği için çözüm yollarını tartışacaklarına işaret eden Zeybek, "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" ana temasıyla düzenlenen etkinliğin, çevre, sağlık ve pediatriyi bir araya getiren kapsamlı bir platform olacağını belirtti.

Zeybek, kongrenin TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği ile desteklenmeye hak kazandığına dikkati çekti.

Cerrahpaşa Pediatri Günleri'nin temellerinin, 2021'de Kovid-19 salgınının zor koşulları altında Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'ın liderliğinde atıldığını belirten Zeybek, salgın gibi zorlu bir dönemde dayanışmayı sürdürmek amacıyla çevrim içi düzenlenen etkinliğin 2023'te ilk kez yüz yüze formatta gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çevresel krizlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri ele alınacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da etkinliğin 2 gün boyunca dolu bir içerikle katılımcılara hem bilimsel hem de sosyal bir platform sunacağını belirtti.

???????Kasapçopur, etkinliğin ilk gününde "Çevresel Sorunlar ve Çocuk Sağlığı", ikinci gününde ise "Spesifik Sorunlar ve Multidisipliner Yaklaşımlar" konularının ele alınacağını bildirdi.

Etkinliğin ilk gününde çevresel krizlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinin detaylı bir şekilde tartışılacağını belirten Kasapçopur, "İklim değişikliğinin sağlıkla olan bağlantıları, çocukluk çağı enfeksiyonlarında karşılaşılan yeni tehditler ve aşılama sürecindeki zorluklar ele alınacak. Ayrıca, sağlıklı beslenmenin çocukların nörobilişsel gelişimindeki kritik rolü ve koruyucu hekimlikte yenilikçi yaklaşımlar, uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Kasapçopur, kongrenin ikinci gününde, yenidoğan ve çocuk yoğun bakımda güncel rehberlerin ışığında yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını belirtti.

Bunun yanı sıra immün yetersizliklere olgu temelli yaklaşımlar ve çocuklardaki hipertansiyon gibi spesifik durumlara dair çözüm önerilerinin paylaşılacağı bilgisini veren Kasapçopur, gün boyunca multidisipliner bir perspektifle sunulan oturumların, pediatri alanında bilgi paylaşımını güçlendireceğini vurguladı.

Kasapçopur, pediatri hekimlerinin artan iş yükü, tükenmişlik sendromu ve mesleğin sürdürülebilirliğine dair endişelerin, bu yıl kongrede geniş kapsamlı olarak ele alınacağını, "Pediatri Hala Sürdürülebilir mi?" başlıklı oturumda ise pediatristlerin karşılaştığı zorlukların tartışılacağını ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Mesleki zorlukların yanı sıra pediatristlerin ilham verici yönleri ve kişisel deneyimlerinin de kongrede ele alınacağını belirten Kasapçopur, "Pediatristler Çocuklarını Nasıl Yetiştiriyor?" başlıklı oturumda, hekimlerin çocuk yetiştirme deneyimlerini paylaşacağını kaydetti.

Kongreyle ilgili detaylı bilgiye ve bilimsel programa, "https://cerrahpasapediatrigunleri2024.com/tr/" adresinden ulaşılabiliyor.