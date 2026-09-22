4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

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4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman, Manisa ve Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. MASAK raporu doğrultusunda yapılan incelemede şüphelilerin hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği belirlendi.

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. MASAK raporu doğrultusunda yapılan incelemede; futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesi ve bu gelirlerin nakline aracılık ettiği değerlendirilen bir şüphelinin hesap hareketleri mercek altına alındı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Ekipler tarafından gerçekleştirilen mali analizler, ayrıntılı hesap hareketleri ile IP ve port incelemeleri sonucunda, şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği belirlendi. Soruşturmanın devamında yasa dışı bahis yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kırşehir merkezli olarak Batman, Manisa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., Ö.D., M.C.A., M.Y.A., Ö.F.K., E.D., B.A., Ö.T., C.A., R.S., M.E.Y., M.S. ve B.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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