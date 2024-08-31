4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Başladı - Son Dakika
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4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Başladı

4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Başladı

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, çellistler Jens Peter Maintz ve Wolfgang Emanuel Schmidt'ten oluşan Cello Duello'nun açılış konseriyle başladı. Festival kapsamında konserler, masterclass'lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor. Genç dinleyici ve müzisyenlerin uluslararası sanatçılarla bir araya gelmesi hedefleniyor. Detaylı program için www.kultursanat.istanbul adresine başvurulabilir.

31.08.2024 22:47
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?4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, Türkiye'ye ilk kez gelen çellistler Jens Peter Maintz ve Wolfgang Emanuel Schmidt'ten oluşan Cello Duello'nun açılış konseriyle başladı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oda müziği gruplarının konserlerine ev sahipliği yapacak festival kapsamında masterclass'lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinlikler katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festivalde, genç dinleyici ve müzisyenlerin uluslararası sanatçılarla bir araya gelmesi hedefleniyor.

Festivalin konser programı kapsamında Alexander Hülshoff, Niklas Liepe ve Lisa Klotz'un sahne alacağı "Villa Musica İstanbul'da!" konseri 3 Eylül'de Baruthane'de, Vincent Mussat, Joë Christophe ve Nil Kocamangil'in ilk kez sahnede bir araya geleceği konser ise 6 Eylül'de CRR'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin detaylı programına "www.kultursanat.istanbul" internet adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Başladı - Son Dakika
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