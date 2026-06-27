4. 'Sen Yazarsın' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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4. 'Sen Yazarsın' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

4. \'Sen Yazarsın\' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
27.06.2026 21:55
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Endülüs Okuma Hareketi ve Mavera Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya bu yıl 26 il, 270 okuldan 16 bin öğrenci katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren 15 öğrenci altınla ödüllendirildi.

Endülüs Okuma Hareketi ve Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sen Yazarsın" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

"Endülüs Okuma Projesi" kapsamında Türkiye genelinde gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yürütülen proje, bu yıl 26 il, 56 ilçe ve 270 okulda, toplam 16 bin öğrencinin katılımıyla hayata geçirildi.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Mavera Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, projenin arkasında büyük bir özverinin olduğunu belirterek, "Projenin arkasında öğretmenler ve öğrencilerimiz başta olmak üzere çok büyük bir emek var. Biz de bu güzel çalışmanın bir parçası olduğumuz için çok onurluyuz." dedi.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, etkinliğin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Vakıf olarak bu hareketin heyecanını ilk günden beri hissettik, paylaştık ve projeye destek olmaya çalıştık. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen bu etkinliğin bir parçası olmak bizler için çok kıymetli. Endülüs Okuma Projesi'nin en önemli özelliği, sivil ve gönüllü bir hareket olması. Projenin heyecan ve faaliyetlerinin büyüyerek devam etmesi en büyük amacımız. Mavera Vakfı olarak böyle projelere destek olmaya devam edeceğiz."

Endülüs Okuma Hareketi Eğitim Koordinatörü Süleyman Karaca, 2017'de başlayan proje kapsamında bugüne kadar 86 bin 244 öğrencinin katılımıyla 1 milyondan fazla kitabın okunduğunu belirterek, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını yazarlıkla desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Yarışmaya bu yıl yaklaşık bin eserin başvurduğu bilgisini veren Karaca, projeye bugüne kadar 2 bin 143 öğretmenin katkı sunduğunu, halen 362 gönüllü öğretmenin aktif görev yaptığını kaydetti.

Karaca, yarışmanın değerlendirmeleri sonucunda her kategoride ilk 5'e giren öğrencilere Mavera Vakfının destekleriyle ödüllerinin verildiğini aktardı.

Endülüs Okuma Hareketi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar ise projede öğretmenlerin görünmez kahramanlar olduğunu vurgulayarak, çalışmalara destek ve emek veren herkese teşekkür etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada ilkokul öğrencileri "Masal", ortaokul öğrencileri "Atasözlerinin Hikayesi", lise öğrencileri ise "Küçürek Öykü" türlerinde eserleriyle yer aldı.

Alanında uzman 12 yazarın katılımıyla toplam 21 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucunda her üç kategoride dereceye girmeyi başaran ilk 5'er öğrenciye altın ödülü takdim edildi.

"Masal" kategorisinde Konya 100. Yıl İlkokulu'ndan Hatice Nur Çayırcı birinci, Bursa Karabalçık Celal Sönmez İlkokulu'ndan Ayşenur Üçüncü ikinci, Konya Şehit Osman Demir İlkokulu'ndan Zeynep Selma Tuğsat üçüncü oldu.

Ortaokul "Atasözlerinin Hikayesi" kategorisinde Kahramanmaraş Hartlap Ortaokulu'ndan Rabia Balık birinciliğe, Kahramanmaraş AİHL'den ?Yağız Said Bayraktar ikinciliğe, Bursa Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu'ndan ?Azra Ela Akbulut ise üçüncülüğe layık görüldü.

Lise "Küçürek Öykü" kategorisinde ise Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi'nden Beren Arslan birinciliği, Konya Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ?Münevver Saydam ikinciliği, Konya Payende Topçuoğlu Kız AİHL'den ?Dilara Tanrıöver ise üçüncülüğü kazandı.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Esen, Yeşilay Çekmeköy Başkanı Cüneyt Tığlı, İTO Marmara AİHL Müdürü Mücahit Kıbrıs, Hayat Yayınları Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Bayrak, Timaş Yayın Grubu Genel Müdürü Hüseyin Uzun, Şişli AK Parti Başkan Vekili Hüseyin Kömekçi, Erdem Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Erdem'in de katıldığı program jüri, ödül kazanan isimler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

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