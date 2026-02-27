4. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi - Son Dakika
4. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi

4. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi
27.02.2026 09:39
Kongre, 1 Mart'ta İstanbul Kent Üniversitesi'nde yapılacak, öğrenciler bilimsel katkı sunacak.

İSTANBUL Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ev sahipliğinde, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği ve Engelsiz Eğitim Vakfı'nın destekleriyle 4. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi düzenlenecek. Kongre, 1 Mart Pazar günü Kağıthane Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Kongrede 13 bilimsel oturum, 11 sözlü bildiri oturumu ve 2 poster sunum oturumu yer alacak. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler, akademisyenler ve alan uzmanları İstanbul Kent Üniversitesi çatısı altında bir araya gelecek.

Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Alpüran Kocabıyık, organizasyonun temel amacının öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımını desteklemek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu kongre, öğrencilerimizin yeni araştırma alanlarını keşfetmelerini, bilgi ve birikimlerini akademik bir platformda paylaşmalarını ve geleceğin araştırmacıları ile klinisyenleri olarak cesaret kazanmalarını hedefleniyor. Her yıl artan katılım, gençlerin bilimsel merakının ve motivasyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş, 2018 yılında başlatılan öğrenci kongreleri geleneğinin bu yıl İstanbul Kent Üniversitesi ev sahipliğinde devam ettiğini belirterek, "Türkiye çapındaki Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, uzman akademisyenleri dinlemesi ve kendi çalışmalarını sunması, bu kongrelerin en önemli misyonudur. Kent Üniversitesi yönetimine ve Kongre Başkanı Dr. Nurcan Alpüran Kocabıyık'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nden Prof. Dr. Seyhun Topbaş, kongrenin mesleki kültür ve bilimsel iş birliği açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, "İstanbul Kent Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu kongre, alanımızın geleceğini şekillendirecek genç araştırmacılar için önemli bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadihan Özkan ise bilimsel programın kapsamını belirterek "13 farklı bilimsel oturum, sözlü ve poster sunumlarıyla bu kongre adeta bir bilim şöleni niteliğinde. Öğrenciler hem güncel araştırmaları takip edecek hem de alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı bulacak" dedi.

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VURGUSU

Prof. Dr. Pınar Ege, İstanbul Kent Üniversitesi'nin sağladığı akademik ortamın alanın gelişimine katkı sunduğunu belirtirken; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı ise dudak-damak yarıkları gibi doğumsal anomalilerde disiplinler arası ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek dil ve konuşma terapistlerinin sağlık ekosistemi içindeki kritik rolünü vurguladı.

4. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi; edinilmiş dil bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, gelişimsel dil bozuklukları ve disleksi, otizm spektrum bozukluğu, yutma bozuklukları ve gelişimsel kekemelik terapilerinde yeni yaklaşımlar gibi alanın güncel ve kapsamlı başlıklarını ele alacak.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

4. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi

