4 yıl önce baro başkanının kapısına bırakılan not: Gülistan'ın Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı - Son Dakika
4 yıl önce baro başkanının kapısına bırakılan not: Gülistan'ın Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı

4 yıl önce baro başkanının kapısına bırakılan not: Gülistan\'ın Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı
20.04.2026 17:57
Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Dört yıl önce eski baro başkanının kapısına bırakılan notta, "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" yazdığı öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasına ilişkin yıllar sonra yeni bir iddia gündeme geldi.

KAPIYA BIRAKILAN NOTTA, ESKİ VALİNİN OĞLUNUN İSMİ YAZIYOR

Dönemin baro başkanının kapısına bırakılan gizemli bir notta, eski Vali Tuncay Sonel'in oğluna işaret edildi. tv 100'ün haberine göre, notta, "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" yazdığı öğrenildi.

MUSTAFA TÜRKAY SONEL TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mustafa Türkay Sonel "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a çıktı.

9 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAF VİDEOSU DOSYAYA GİRDİ: HAMİLE KALDI, BEN DE KAFASINA SIKTIM

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki 'Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım.' Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

Son Dakika Güncel 4 yıl önce baro başkanının kapısına bırakılan not: Gülistan'ın Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı - Son Dakika

