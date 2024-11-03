41. İstanbul Kitap Fuarı Başladı

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İSTANBUL, 3 Kasım (Xinhua) -- 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü başladı. Çinli yayıncıların da katıldığı fuarda, geniş bir Çince kitap seçkisi yer alıyor.

Fuarın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 10 Kasım'a kadar sürecek olan fuar, katılımcılarla işbirliğini geliştirmek için telif hakkı anlaşmaları imzalaması beklenen 12 Çinli yayıncıya ev sahipliği yapıyor.

Fuarın açılış gününde Çin ve Türk yayınevlerini bir araya getiren Çin- Türkiye Yayıncılık İşbirliği Forumu da düzenlendi.

Çin'in en eski profesyonel eğitim yayıncılarından biri olan Yüksek Öğrenim Yayınevi'nin Başkan Yardımcısı Zhang Jing, İpek Yolu üzerinde kilit önemdeki ülkeler arasında işbirliğinin önemini vurguladı.

Çin ve Türkiye arasındaki derin tarihi dostluk ve işbirliğine dikkat çeken Zhang, mevcut dönemdeki yeni fırsatların altını çizdi.

Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, her iki ülkeden yayıncıların binlerce yıllık İpek Yolu'nun zengin mirasını yeniden canlandırıp güçlendirdiğini söyledi.

Çin Eğitim Yayıncılık ve Medya Grubu'nun Yayıncılık ve Medya Birimi Direktörü Chi Baodong, Çin ve Türkiye arasındaki güçlü entelektüel işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Türkiye'den Nomos Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Erdem Ergen ise kültürel ve edebi etkileşimi artırmak için bu tür işbirliklerinin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

"Çocukluk Şenliktir" temasıyla düzenlenen ve Azerbaycan'ın onur konuğu olduğu fuar, yüzlerce yazar ve okurun yanı sıra 1.000'in üzerinde yayıncı ve sivil toplum kuruluşunu bir araya getiriyor.