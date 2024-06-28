41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın bu yılki Onur Yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olacak. Fuar, çocuklara yönelik etkinliklerle dolu olacak ve giriş ücretsiz olacak.

28.06.2024 13:57
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Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen "41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", 2- 10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tüyap Fuarcılık Grubundan yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla fuarın bu yılki "Onur Yazarı" olarak belirlendi.

Ural'ın çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu seneki fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural'ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da hazırlanıyor.

Yurt içi ve yurt dışından yayınevlerini, ünlü yazarları ve okurları bir araya getirecek fuarın ana teması ise bu yıl "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlendi.

Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler de yer alacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye "www.istanbulkitapfuari.com" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA

Yalvaç Ural, 10 Kasım, İstanbul, Gençlik, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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