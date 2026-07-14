42 Yıl Sonra Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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42 Yıl Sonra Öğrencileriyle Buluştu

42 Yıl Sonra Öğrencileriyle Buluştu
14.07.2026 13:11
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Bülent Girgin, ilk görev yeri Hakkari'nin köyünde eski öğrencileriyle hasret giderdi.

Edirne Uzunköprü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Bülent Girgin, 42 yıl önceki ilk görev yeri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyü ziyaret ederek öğrencileriyle hasret giderdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 1984'te o dönemde 40 haneli ve 800 nüfuslu Dedeler köyüne atanan Girgin, tek derslikli okulda 72 öğrencisine eğitim verdi. Girgin, 42 yıl sonra ilk görev yeri olan köye gelerek öğrencileriyle buluştu, geçmiş yılları yad etti.

Öğrencilerinin evlerini ziyaret eden Girgin, yıllar önce görev yaptığı okulun bulunduğu yeri gezdi, köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bülent Girgin, AA muhabirine, yıllar sonra ilk görev yaptığı köyü ziyaret etmenin ve öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Girgin, "Köyün önceki hali ile bugünkü hali arasında dağlar kadar fark var. Köy değişmiş, öğrencilerim ve yaşam tarzları değişmiş. Bugün de burada öğrencilerimi, babalarını ve çocuklarını gördüm. Çoğu öğrencimin çocukları üniversiteyi bitirmiş. Onları görünce yaşadığım günler ve anılarım aklıma geliyor." dedi.

Görev yaptığı okul binasının ve kullandığı lojmanın halen durduğunu belirten Girgin, "Okulu ve lojmanı görünce duygulandım. Okulumun yanına yeni bir okul yapılmış ve çevresine duvar inşa edilmiş. Benim görev yaptığım dönemde duvar yoktu. Evler geniş bir alana yayılmış, yeni yapılaşmalar meydana gelmiş. Eski evlerden eser kalmamış." diye konuştu.

Girgin'in öğrencilerinden Mehmet Ali Değirmenci ise kendisine okuma yazmayı öğreten öğretmeniyle yıllar sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğretmenini görünce duygulandığını ifade eden Değirmenci, "Hocamızı gördüğüm için çok mutluyum. Kendisine okulumuzu ve köyümüzü gezdirdim. Eski anıları tekrar yad ettik. Çok güzel bir duygu." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Yalçın da "Görev yaptığı dönemde kendisiyle güzel anılarımız oldu. Öğretmenimizle yaklaşık 6 yıldır telefonla görüşüyorduk. Şimdi bizi ziyarete gelmiş. Öğretmenimiz çok vefalı. Kendisiyle 42 yıl sonra yeniden bir araya gelmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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