 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu

Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de yoğun sis etkili oldu ve sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

21.12.2023 - 01:47,
Abone Ol

43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.

43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de gece yarısı sis etkili oldu. Yoğun sis, Ankara- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Kara yolundaki bazı uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü şehirde, sisin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor.

43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırıkkale, Kayseri, Ankara, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 01:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: 43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement