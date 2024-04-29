43. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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43. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

43. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerine verildi. Uluslararası ve Ulusal Yarışma kategorilerinde en iyi filmler ödüllendirildi. Uluslararası Yarışma'da Fipresci Ödülü Anna Buryachkova'nın yönettiği 'Sonsuza Kadar' filmine verilirken, Jüri Özel Ödülü Ena Sendijarevic imzalı 'Sweet Dreams' filminin oldu. Altın Lale Ödülü ise Buryachkova'nın yönettiği 'Sonsuza Kadar' filmine layık görüldü. Ulusal Yarışma'da ise Kısa Film kategorisinde Fipresci Ödülü Yalçın Çiftçi'nin yönettiği 'Beyaz Dağın Çocukları' filmine verildi.

29.04.2024 00:15
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerine verildi.

Atlas 1948'de festival direktörü Kerem Ayan'ın sunumuyla gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreninde, Uluslararası ve Ulusal Yarışma'da en iyi filmler ödüllendirildi.

Uluslararası Yarışma'da Fipresci Ödülü, Anna Buryachkova'nın yönettiği "Forever-Forever" (Sonsuza Kadar) filmine verildi. Buryachkova, törene çevrim içi katıldı.

Ena Sendijarevic, ödülünü Filistin'e adadı

Jüri Özel Ödülü ise Ena Sendijarevic imzalı "Sweet Dreams" filminin oldu.

Törene video yoluyla mesaj gönderen Sendijarevic, "Ödülümü özgür Filistin için direnen herkese adıyorum. Umarım orada ateşkes bir an önce gerçekleşir." dedi.

Yarışma kapsamında en iyi filmin seçildiği Altın Lale Ödülü'ne de Buryachkova'nın yönettiği "Sonsuza Kadar" filmi değer görüldü.

Genç Ustalar Ödülü Luna Carmoon'un

Ulusal Yarışma kapsamında ise Kısa Film kategorisinde Fipresci Ödülü, Yalçın Çiftçi'nin yönetmenliğindeki "Beyaz Dağın Çocukları" filmine verilirken, Mansiyon Ödülü Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Zarafet ve Şiddet Arasında"ya, En İyi Kısa Film Ödülü ise Ömer Ferhat Özmen imzalı "Eksi Bir"e gitti.

Genç Ustalar Yarışması Ödülü de Luna Carmoon'un yönettiği "İstif" filminin oldu.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda Mansiyon Ödülüne Aybüke Avcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Domates Biber Depresyon" belgeseli değer görülürken, En İyi Belgesel Ödülü, Berke Baş'ın yönettiği "Dargeçit" yapımınıa verildi.

Uzun Metrajlı Film kategorisinde Fipresci Ödülü, Selman Nacar imzalı "Tereddüt Çizgisi"nin oldu.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Sinan Kesova'nın yönetmenliğini yaptığı "Büyük Kuşatma"ya, Mansiyon Ödülü de Ozan Yoleri imzalı "Başlangıçlar"a verildi.???????

Ulusal Yarışma'da En İyi Özgün Müzik Ödülünü "Son Hasat" filmiyle Doğan Duru, En İyi Kurgu Ödülünü "Bildiğin Gibi Değil" filmiyle Naim Kanat, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülünü "Beraber" filmiyle Nadide Argun van Uden, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü "Yurt" filmiyle Florent Herry, En İyi Senaryo Ödülünü "Bildiğin Gibi Değil" filmiyle Vuslat Saraçoğlu, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü de aynı filmle Alican Yücesoy ile Serdar Orçin aldı.

En İyi Kadın Ödülünü "Tereddüt Çizgisi" yapımıyla Tülin Özen, Japon yönetmen Koji Yakusho'nun elinden alırken, En İyi Yönetmen Ödülü "Tereddüt Çizgisi" filmiyle Selman Nacar'a takdim edildi.

Altın Lale Ödülü "Yurt" filmine verildi

Jüri Özel Ödülünü de "Bildiğin Gibi Değil" filmiyle Vuslat Saraçoğlu, oyuncu Merve Dizdar'ın elinden aldı.

Ulusal Yarışmanın Altın Lale Ödülü ise Nehir Tuna imzalı "Yurt" filmine verildi.

Kaynak: AA

Film Festivali, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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