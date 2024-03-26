43. İstanbul Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
The Marmara Hotel Taksim'de düzenlenen basın toplantısı öncesi Nur Sürer ile Ece Bağcı'nın oynadığı festivalin reklam filmi gösterildi.
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, toplantıda yaptığı açıklamada festivalin genç bir izleyici kitlesinin bulunduğunu belirterek, "Genç izleyici kitlesi için son birkaç senedir Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamamız var. Bu sene de yine 20 liradan 25 bin festival bileti gençlere sahiplendirilecek." dedi.
İstanbul'daki 6 sinemada gösterimlerin yapılacağını aktaran Taner, "Dijital dünya ile artık her kurumun, kişinin bir ilişkisi var. Gördüğünüz gibi bizim için de yeni bir ilişki başlıyor. Bir dijital bankacılık, bir dijital banka N Kolay artık hayatımıza girdi. Önümüzdeki dört sene onlarla el ele kol kola ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara, Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformuna ilişkin bilgi verdi.
Festival Direktörü Kerem Ayan da festival programı ve etkinliklerle ilgili bilgi vererek Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Genç Ustalar ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.
Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ise festivalin 43. kez düzenlendiğini kaydederek, "Bu kadar mazisi olması gerçekten çok etkileyici. Hepimizin gençliğinden, çocukluğundan bir parça var. Ben de gişelerde bekleyen jenerasyonum." diye konuştu.
Festival hakkında
Festival, dünya sinemasının yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında bulunduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmi izleyiciyle buluşturacak.
Etkinlik kapsamında, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.
Usta oyuncu Meral Orhonsay ile sinemacı Engin Ayça'ya, 16 Nisan'da düzenlenecek açılış töreninde Sinema Onur Ödülleri takdim edilecek.
Wim Wenders ve Koji Yakusho festivale konuk olacak
Dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Wim Wenders, festivalin onur konuğu olarak İstanbul'a gelecek. Festival kapsamında bir söyleşi yapacak Wenders'in "Anselm", "Alice Kentlerde" ve "Perfect Days" (Mükemmel Günler) filmleri izleyiciyle buluşacak.
Ünlü Japon aktör Koji Yakusho'nun da yer alacağı festivalde, davetli oyuncu ve yönetmenler, film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.
"Heyula" bölümünün bu yılki seçkisinde, Lisandro Alonso ve Hong Sang-soo'nun yeni filmlerinin yanı sıra Carlos Reygadas'ın restore edilen kült filmi "Cennette Savaş" filmleri izlenebilecek.
2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümünde 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek.
N Kolay Galaları'nda sezonun beklenen 9 filminin Türkiye'deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.
"Hayallerim, Aşkım ve Sen" isimli 1987 yapımı filmin Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası 19 Nisan'da film ekibinin katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.
Ulusal Yarışmada 10 dalda ödül verilecek
Başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox'un üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis ve film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor.
Yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge'nin başkanlığındaki Ulusal Yarışma jürisi ise oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil'den oluşuyor.
Ulusal Yarışma'da "Altın Lale En İyi Film", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Sanat Yönetmeni" ve "En İyi Özgün Müzik" ödülleri verilecek.
Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen, Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Orhan Eskiköy ve sinema yazarı Evrim Kaya, "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü" jürisinde ise yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden ve yönetmen Nesimi Yetik yer alıyor.
Başkanlığını Paola Casella'nın yapacağı Geza Csakvari, Sezen Sayınalp, Nino Kovacic, Valentina Giraldo Sanchez ve Selin Gürel'in ye aldığı Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndaki birer filme FIPRESCI Ödülü verecek.
Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 24-25-26 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Onat Kutlar Çalıştayı'nın ikincisi İstanbul Film Festivali ev sahipliğinde 22 ve 23 Nisan'da Salon İKSV'de düzenlenecek.
Festival filmleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde izlenebilecek.
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