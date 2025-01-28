43 Yıl Sonra Almanya'dan Kesin Dönüş - Son Dakika
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43 Yıl Sonra Almanya'dan Kesin Dönüş

Sabahattin Yaman, 43 yıl gurbet hayatının ardından memleketi Kahramanmaraş'a döndü.

28.01.2025 22:18
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43 yıldır Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkiye'ye kesin dönüş yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Sabahattin Yaman, 43 yıl sonra kesin dönüş yaparak memleketi Kahramanmaraş'a yerleşti. Yaman, genç yaşta çıktığı gurbet yolculuğunu, sevinçleri ve hüznüyle geride bırakarak, doğduğu topraklara geri dönmenin heyecanını yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta doğup büyüyen ve eğitimini memleketinde tamamlayan Yaman, genç yaşında ailesini, dostlarını ve memleketini geride bırakarak Almanya'ya işçi olarak gitti. Avrupa'daki zorlu yaşam şartlarına rağmen ailesine daha iyi bir hayat sağlama hedefiyle mücadele etti. Yıllar içinde farklı işlerde çalıştı, ancak otobüs ve tır şoförlüğü onun hayatının büyük bir kısmını oluşturdu. Avrupa'nın birçok ülkesine iş amaçlı seyahat eden Yaman, farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulurken, her zaman Türkiye'ye duyduğu özlemle yaşadı.

'Gurbetin zorluğu ve memleket hasreti'

Gurbet hayatı, birçok insan gibi Yaman'ın da hayatında derin izler bıraktı. Sevdiklerinden uzakta geçirilen yıllar, vatan özlemiyle birleşerek hayatını şekillendirdi.

Yaman, "Türkiye'den gelirken annemizi, babamızı, kardeşimizi ve arkadaşlarımızı bırakıp geldik. Hep bir yanımız eksik kaldı. Şimdi memlekete dönüyoruz ama bu kez de evlatlarımızı, torunlarımızı ve dostlarımızı bırakıp gidiyoruz. ve bir yanımız yine eksik. Bizim kaderimiz, ömür boyu gurbetçi olmak" dedi.

'Almanya'da çalışma hayatı'

Yaman, Almanya'da geçirdiği 43 yıl boyunca ağır işlerde çalışarak ailesine daha iyi bir yaşam sunmak için çabaladı. Özellikle otobüs ve tır şoförlüğü yaparak Avrupa'nın farklı ülkelerine iş seyahatleri düzenledi.

Bu süreçte, hem büyük zorluklarla hem de unutulmaz deneyimlerle karşılaştı. Uzun yıllar süren emeğiyle ailesinin yaşam standartlarını yükselten Yaman, bu mücadelesini gururla tamamladı.

Kesin dönüş kararını Almanya'daki gurbetçilerle de paylaşan Yaman, "Bizim varsa eğer herkese hakkımız helal olsun. Sizler de haklarınızı helal ederseniz mutlu oluruz. Kalın sağlıcakla" dedi.

Eşi Nurdagül Yaman ise, "Benim bütün ailem Almanya'da ben yalnız buradayım ve artık burada da bir büyük bir ailem var. Ailemi aratmayacak bir hayat sürdürmeyi düşünüyorum. Özlem çok fazla herkes orada kaldı" ifadesini kullandı.

Baba Ali Koyun ise, "Sebahattin yok diye birçok toplumda üzüldüm ve bana bir dert oldu. Ama artık geldiler inşallah bir aile daha çoğaldı yanımızda gelmeleri iyi oldu. Ailemden, çocuklarımdan ve torunlarımdan memnunum inşallah Allah'ta bizden memnun olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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