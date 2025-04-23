44. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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44. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Pelin Esmer, En İyi Senaryo Ödülü'nü tutuklu öğrenci Esila Ayık'a adadı. Festival 18 ödül dağıttı.

23.04.2025 11:58
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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44'üncü İstanbul Film Festivali Ödülleri, sahiplerini buldu. Yönetmen Pelin Esmer, aldığı En İyi Senaryo Ödülü'nü tutuklu üniversite öğrencisi Esila Ayık'a adadı. Esmer, "Bu ödül, isminin anlamı çok güzel olan bir genç kadına" dedi.

İKSV tarafından düzenlenen 44'üncü İstanbul Film Festivali, dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. Festivalde, kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı.

11-22 Nisan günleri arasında İstanbul'un iki yakasındaki 7 farklı salonda sinemaseverlerle buluşan festival, dünya sinemasının seçkin örneklerini, usta yönetmenlerin son yapıtlarını ve yeni keşifleri bir araya getirdi. Sunuculuğunu Onur Özaydın'ın üstlendiği final gecesinde 18 farklı kategoride ödüller dağıtıldı.

Festival direktörü Kerem Ayan, törende yaptığı konuşmaya DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek başladı. Ayan, "Başından beri festivalde yanımızda olan yönetmenlerimize, jüri üyelerine ve seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz, yanımızda olmayanlarla da inşallah önümüzdeki sene kavuşuruz diyoruz. Hazır kavuşmaktan bahsedince de sizden bir ricam olacak. 26'ncı İstanbul Festivali'nde filmiyle ödül alan çok sevdiğimiz yönetmen, politikacı Sırrı Süreyya Önder bir haftadır hastanede, ona lütfen buradan enerjimizi çok kuvvetli bir alkışla yollayabilir miyiz? İnşallah kısa zamanda kavuşalım onunla" ifadelerini kullandı.

Pelin Esmer: "Bu ödül ismi gibi güzel bir kadına"

"Oda Bir Şey mi?" adlı filmiyle En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan Pelin Esmer, ödülünü İstanbul Kadıköy'deki gençlik buluşmasında tutuklanan, kalp ve böbrek hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık'a adadı. Esmer, konuşmasında "Bu ödülü, isminin anlamı çok güzel olan genç bir kadına adamak ve onun adına almak istiyorum" dedi.

Altın Lale Ödülleri

Bu yıl ulusal ve uluslararası yarışma, Altın Lale çatısı altında birleştirildi. Yönetmen Shekhar Kapur'un başkanlığındaki jüri; Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey'den oluştu.

Altın Lale En İyi Film Ödülü, Balint Szimler imzalı Lesson Learned (Ders Olsun) filmine verildi. Ödül, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30 bin avro para ödülüyle desteklendi.

Kariyo & Ababay Jüri Özel Ödülü'nün sahibi The Crowd (Tayfa) filmi oldu. Yönetmen Sahand Kabiri'nin imzasını taşıyan yapıt, 10 bin avro ödül kazandı.

"Yeni Şafak Solarken" filmiyle Gürcan Keltek, En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.

Under the Volcano (Yanardağın Altında) filmindeki performansıyla Sofia Berezovska En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, Uçan Köfteci filmindeki rolüyle Nazmi Kırık ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Kısa film yarışması

12 filmin yarıştığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film Ödülü'nü Dancing in the Corner (Köşe Dansı) filmiyle Jan Bujnowski aldı. Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı filme mansiyon verildi.

Yeni bakışlar – Seyfi Teoman Ödülleri

Paribu sponsorluğunda verilen Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü'ne, Necmi Sancak'ın yönettiği Ayşe filmi layık görüldü.

"Atlet" filmiyle Ayşe Alacakaptan En İyi Görüntü Ödülü'nü, Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle Eşref Gürkan Kılıç En İyi Kurgu Ödülü'nü, Adresi Olmayan Ev ile Atilla Çelik En İyi Sanat Yönetimi Ödülü'nü, aynı filmle Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu ve İlkay Nişancı da En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü aldı.

Bağımsız jürilerden ödüller

FIPRESCI jürisi, Lesson Learned ve Citizen-Inmate (Tutuklu Vatandaş) filmlerine ödül verdi.

Film-Yön jürisi, Şerif Gören anısına En İyi Yönetmen Ödülü'nü Ölü Mevsim filmiyle Doğuş Algün'e değer gördü.

BSB, belgesel dalında Zamanın Kıyısında Sınav filmi ödüllendirildi.

SİYAD jürisi ise En İyi Film Ödülü'nü Gündüz Apollon Gece Athena adlı filme verildi.

Köprüde Buluşmalar 20'nci yılını kutladı

15-17 Nisan günlerinde Hope Alkazar'da gerçekleştirilen Köprüde Buluşmalar, Türkiye'den sinemacılar ile 23 ülkeden profesyonelleri buluşturdu. Anadolu Efes'in ana sponsorluğundaki etkinlikte çeşitli projelere ödüller verildi. Bu yıl ayrıca İKSV Genç Sanatçı Fonu ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle iki yeni destek programı hayata geçirildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 44. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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