455 bin 758 kişiyi ilgilendiren fon kanun teklifi 14 Ekim'de komisyonda görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

455 bin 758 kişiyi ilgilendiren fon kanun teklifi 14 Ekim'de komisyonda görüşülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
455 bin 758 kişiyi ilgilendiren fon kanun teklifi 14 Ekim\'de komisyonda görüşülecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 9 maddelik kanun teklifi, fon krizinden etkilenen 455 bin 758 kişiyi ilgilendiriyor. Teklif, SPK kararıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunu kapsıyor ve 14 Ekim Çarşamba Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

(TBMM) - AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve fon krizinden etkilenen 455 bin 758 kişiyi ilgilendiren 9 maddelik kanun teklifi, 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM KİT Komisyonu, kamu kurumlarının bilanço ve netice hesaplarını ele alacağı toplantılara bu hafta Atatürk Orman Çiftliği ve Et ve Süt Kurumu ile başlayacak.

TBMM bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. "Fon vurgunu" tartışmaları sürerken AK Parti tarafından geçen cuma günü TBMM'ye sunulan 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Teklif,  SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesi, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının varlıklarının nasıl satılacağı, yatırımcılara hangi koşullarda ödeme yapılacağı ve fon kayıp ve zararının sorumlulardan nasıl geri alınacağına ilişkin hükümler içeriyor.

"Fon pay sahipliği", tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK, Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), portföy saklama kuruluşları ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları mutabık hale getirilerek fon ve hesap bazında tespit edilecek.

Fonların tasfiyesi Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. Kurul, tasfiye sürecinin aşamalarını, fon varlıklarının tespitini ve nakde çevrilmesini, değerleme esaslarını, fon pay sahipliğinin belirlenme şeklini, ara ve nihai ödemeyi, dağıtım sırasını ve tasfiyeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Teklife göre, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. İlk ara ödeme, endeksleme uygulanmamış net yatırım tutarıyla sınırlı olacak.

Fon pay sahiplerine yapılacak ara ödeme tutarı, para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere, ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten bir önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan, ilgili fon pay sahibinin hesabında bulunan fon katılma paylarının toplam değerini aşamayacak. Fonun önceki gün sonu fiyatı, ihtiyaç duyulan bilgiler tasfiye ile görevli kuruluşlardan temin edilerek, ilgili güne dair yapılan değerleme ile Takasbank tarafından hesaplanan fiyat olacak.

Yatırımcılara yapılacak ödemeler, fonların mevcut varlıkları ile geri kazanılan, tahsil edilen veya iade edilen değerlerden karşılanacak. Fon pay sahiplerine ödenecek nihai tutar, yatırımcıların net yatırım tutarlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlenen, "piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali, "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı hükümlerinde düzenlenen fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmaması öngörülüyor.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin bir sonraki hafta Genel Kurul'da gündeme alınması bekleniyor.

KİT KOMİSYONU DENETİMLERİNE BAŞLIYOR

Öte yandan KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun hesaplarını incelemeye bu hafta başlayacak. Komisyonda,  kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları görüşülecek. Bu hafta, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesapları ele alınacak.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine geçen hafta geçilemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi görüşülecek.

Genel Kurul'da bu hafta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçilecek.

Genel Kurul'un gündemine alınan Türkiye ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti'nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin de görüşülmesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SUNUM YAPACAK

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 13 Ekim Salı günü toplanacak. Başkanvekili seçiminin yapılacağı komisyonda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri "Türkiye-AB İlişkileri" konusunda sunum yapacak.

TBMM'de partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluPolitikaAK PartiEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Ederson kalesini yine gole kapattı Ederson kalesini yine gole kapattı
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Barcelona’da Hansi Flick’ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü... Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Ormanda çığlık sesi duydular Çukura bakınca dehşete düştüler Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
07:54
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
07:36
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
07:12
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
04:45
Bağcılar Fatih Mahallesi’nde sokakta yürüyen kişi silahlı saldırıda öldü
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde sokakta yürüyen kişi silahlı saldırıda öldü
01:08
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
00:28
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
00:07
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:28
TFF’de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
23:16
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
22:40
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
22:20
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
22:03
Asensio’dan sakatlık açıklaması
Asensio'dan sakatlık açıklaması
21:53
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
21:24
Ederson kalesini yine gole kapattı
Ederson kalesini yine gole kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 09:45:25. #7.12#
SON DAKİKA: 455 bin 758 kişiyi ilgilendiren fon kanun teklifi 14 Ekim'de komisyonda görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei