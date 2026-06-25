479 Polis Adayı Mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

479 Polis Adayı Mezun oldu

479 Polis Adayı Mezun oldu
25.06.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 479 polis adayı mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 479 polis adayı, diplomalarını törenle teslim aldı.

Gazi Stadı'nda düzenlenen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 23. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, mezun olan polis memurlarına görevlerinde başarı diledi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan polislerin önemli bir sorumluluğu yüklendiklerini ifade eden Dallı, şunları söyledi:

"Taşıyacağınız üniformayla devletimizin vakarını, milletimizin güvenini ve hukukun üstünlüğünü temsil edeceksiniz. Sizlerden beklentimiz, görevinizi yerine getirirken adaletten, vicdandan ve hukuktan asla ayrılmamanızdır. Türk Polis Teşkilatımız, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve fedakar mensuplarıyla vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biridir. Sizler de bu büyük ailenin yeni üyeleri olarak devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Görev yapacağınız her yerde vatandaşlarımıza güven veren, suçla mücadelede kararlı, kamu düzeninin korunmasında özverili ve örnek bir duruş sergileyeceğinize yürekten inanıyorum."

Ailelere de teşekkür eden Dallı, mezunların bu başarıya ulaşmasında en büyük payın fedakarlık gösteren ailelere ait olduğunu belirterek, tüm aileleri tebrik etti.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel de 479 polis adayının mezun olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu tören sadece bir mezuniyet töreni değil, aynı zamanda bir yemin, bir görev ve millete hizmet sözüdür. Evlatlarımız zorlu eğitim süreçleri boyunca yalnızca akademik bilgiyle değil, ahlaki değerler, disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle de donatıldılar. Artık onlar sadece birer öğrenci değil, milletimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için görev yapacak Türk polisleridir. Bu vesileyle ailelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Büyük emeklerle yetiştirip büyüttüğünüz evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Onların bu kutsal mesleğe adım atmalarındaki en büyük pay sizlere aittir. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri ile diplomaları verildi, duanın ardından tören geçişi düzenlendi.

Program, mezunların aileleriyle kucaklaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 479 Polis Adayı Mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilmeli
Leroy Sane’nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti
Portekiz’de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı
Son noktayı koydu Mourinho’dan Arda Güler kararı Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

19:36
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
18:19
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
10:14
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 20:37:04. #7.13#
SON DAKİKA: 479 Polis Adayı Mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.