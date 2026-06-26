Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen incelemelerde yeni delillere ulaşıldığı belirtildi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, ele geçirilen belgeler, cep telefonu inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni delillere ulaşıldığı aktarıldı.

Haklarında makul suç şüphesi bulunduğu belirtilen 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de yer aldığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 16'sı yakalanırken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.