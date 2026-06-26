Şile Belediyesi\'ne 3\'üncü dalga operasyon! 16 kişi gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi’ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne bu sabah üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.