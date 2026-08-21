48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Müdürlüğü tarafından, dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandı.

Harita Genel Müdürlüğü personelince yaklaşık 1 yıl süren ayrıntılı araştırma sonucunda, vatan toprağından uzakta, dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 şehitlik ve anıt "Yurtdışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası" ile kayıt altına alındı.

Harita Genel Müdürlüğü Basım Şube Müdürü Yarbay Fatih Kalle'nin koordinasyonunda, Grafik Tasarımcı Özgün Tükle ve Kıdemli Başçavuş Özgür Köstekli'nin yanı sıra kurum personelinin çalışması sonucu ortaya çıkarılan harita, "https://www.harita.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Yarbay Kalle, Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile veri toplama çalışmalarını tamamladıklarını, akabinde de toplanan verilerin tarihsel doğruluğunun kontrol edilmesi maksadıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Milli Savunma Üniversitesi ve Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığından (ATASE) destek aldıklarını söyledi.

"İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebilecek"

Yarbay Kalle, "Resmi olarak bilinmeyen, köylerde, harp sahalarında yerleri henüz tespit edilememiş şehitlikler de mevcut olup haritamızda yer verilememiş olabilir. Buna örnek olarak Sarıkamış komutanlarından İhsan Latif Paşa'nın hatıratında Çin'in Mançur bölgesinde mezar yerleri olan şehitlerimizden bahsedilmektedir. İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde şehitliklerimize yenilerinin eklenebileceği değerlendirilmektedir. Haritada sunulan tarihi figürlerde şehitlerimize ve emir komutasında şehitler veren büyük liderlerimize, komutanlarımıza yer verilmeye çalışılmıştır." diye konuştu.

Harita üzerinde yer alan şehitlerin üniformalarından, kullanılan savaş aletlerine kadar tüm figürlerin dönemin şartlarını birebir yansıtması için titizlikle çalışıldığına dikkati çeken Kalle, "Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde, gerçek dünyada var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır." ifadesini kullandı.

"Harp araç gereçlerimizin de paylaşımı yapılmıştır"

Kalle, Yemen ve Hindistan gibi bölgelerde Mehmetçiğin cephedeki görsellerinin de harita üzerinde resmedildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Haritamızda tarihi olarak gemilerimizin, uçaklarımızın ve bunun gibi harp araç gereçlerimizin de paylaşımı yapılmıştır. Osmanlı dönemi gemi görselleri için Prof. Dr. İdris Bostan'ın Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri isimli eserinden faydalanılmıştır. Sadece gövde görselleri olan gemiler için de o dönemki kullanılan yelken ortak görselleriyle gerçeğine uygun görseller haritamızda yansıtılmaya çalışılmıştır. Hava şehitlerimiz için de İngiltere'de Brookwood'da şehit düşen askerlerimizin kullandığı gerçeğine uygun uçaklar, gerçek kuyruk numaralarıyla haritamız üzerinde gösterilmiştir. Haritamızda dış temsilciliklerimize görev yapan diplomatlarımız, askeri personelimiz, güvenlik görevlilerimiz, sivil personellerimiz dahil olmak üzere şehit düşen vatan evlatlarına da yer verilmiştir. Her ne kadar bu vatan evlatlarımız yurt içine defnedilememiş olsalar da şehit düştükleri yerlerin haritalarda gösterilmesi ihmal edilmemiştir."

Haritanın görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilere de yer verildiğini belirten Kalle, "Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir. Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunan bugünkü adıyla Trans Sibirya olarak bilinen demir yolu da Birinci Dünya Savaşı'nda eşsiz düşen kahraman askerlerimizin bu hat üzerindeki varlıklarını temsilen aziz hatıralarına saygıyla haritamızda işlenmiştir." dedi.

Yarbay Kalle, ayrıca Akdeniz'de Refah şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat halihazırda bir mezar taşları bulunmayan şehitler için de gemi görsellerinin haritaya eklendiğini kaydetti.