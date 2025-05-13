48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali Başlıyor

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne yurt dışından Ukrayna, Kolombiya ve Gürcistan, yurt içinden ise Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Rize Halkoyunları Spor Kulübü ve Gaziantep MAK Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin katılacağını belirterek, "Festivalimiz aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ile birlik ruhunu pekiştirecek ve vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.

Köse, 18-23 Mayıs arasında düzenlenecek 48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Özer Pazarlı, Mehmet Ali Akten ve Gizem Kılıç, Belediye Meclis Üyesi Onur Konar ve Kültür İşleri Müdürü Hale Çerkezoğlu Altundaşı da katıldı. Köse, "Ülkemizin en eski dört büyük festivalinden biri olan Uluslararası Giresun Aksu Festivalimizi kentimize ve geçmişine yakışır bir şekilde kutlayacağız" dedi.

Festivale sponsor olarak katkı verenlere teşekkür eden Köse, Giresun'dan ve komşu illerden yurttaşları festivali beraber kutlamaya davet etti.

Köse, şunları söyledi:

"Festivalimize yurt dışından Ukrayna, Kolombiya ve Gürcistan, yurt içinden ise Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Rize Halkoyunları Spor Kulübü ve Gaziantep MAK Halk Dansları Topluluğu ekipleri katılacak. Aksu festivalimiz aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ile birlik ruhunu pekiştirecek ve vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak. Renkli ve coşkulu geçmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz festivalimize katılacak tüm vatandaşlarımızın keyifli ve eğlenceli anlar geçirmesini diliyorum. Festivalimiz aynı zamanda şehrimizin coğrafi güzelliği ve kültürünü de tanıtma fırsatı yaratıyor. Festivalimize çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kültür sanat etkinlikleri önceliklerimiz arasında ve bizim dönemimizde Giresun bu yönde en hareketli günlerini yaşıyor. 4 yıl boyunca da yaşamaya devam edecek. Bu siyasi bir etkinlik değil, Giresun'un özü ve tüm Giresunluların festivalidir. Dolayısıyla ayrım gözetmeksizin festivalimize gerekli davetleri yaptık."

"Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Festival programı kapsamında Taşbaşı Parkı'nda düzenlenecek etkinlik için vatandaşlara çağrıda bulunan Köse, "Bu tarihi parkımızda geçmişte çektirdiği fotoğrafları olanlar 23 Mayıs akşamı etkinliğe gelirken fotoğraflarını yanlarında getirsinler. Bu fotoğrafları orada sergileyeceğiz" dedi.

Başkan Köse, festival için Kültür ve Turizm Bakanlığından maddi destek talebinde bulunduklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını da sözlerine ekledi.

Köse, 24-25 Mayıs arasında Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali düzenleneceğini de hatırlatarak, "Burada Giresunumuzun eşsiz vejetaryen mutfağını tanıtacağız. Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, GİRTAB, DOKA, Turizm Müdürlüğü ve Giresun Üniversitesinin destek verdiği festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu birliktelikle de şehrimizin tanıtımı için önemli bir dayanışma örneği verildi" dedi.

Festival programı

Uluslararası Aksu Festivali programı şöyle:

18 Mayıs Pazar, Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği Konseri (Millet Bahçesi 20.00)

19 Mayıs Pazartesi, GİFOD sergi açılışı (Atatürk Meydanı 13.00), Yalıköy Ortaokulu (Can Akengin Sanat Galerisi 14.30), Yeryüzü Panayırı açılışı (Büklüm Sokak 16.00), kortej yürüyüşü (Çotanak İlkokulu-Atatürk Meydanı 18.00), festival ateşinin yakılması (Atatürk Meydanı 19.30), Emre Fel Konseri (Atatürk Meydanı 20.00)

20 Mayıs Salı, Atatürk Anıtına Çelenk Bırakma (Atatürk Meydanı 10.00), festival başlangıç töreni ve geleneklerin sembolize edilmesi (Aksu Festival Alanı 11.00), halk oyunları gösterisi (Aksu Festival Alanı 11.30), halk oyunları gösterisi ve müzik şöleni (Giresun Kalesi 12.00), DJ Erkan Kara ve DJ Behiç Özkan'ın performansları (Atatürk Meydanı 18.00), GAFBAND konseri (Atatürk Meydanı 20.30)

21 Mayıs Çarşamba, halk oyunları gösterisi ve müzik şöleni (Atatürk Meydanı 14.00), Giresun Belediye Konservatuvarı pop konseri (Atatürk Meydanı 20.00)

22 Mayıs Perşembe, Solo Türk gösterisi (Botanik Park 14.00), halk oyunları gösterisi (Aksu Mahallesi Belediye Spor Tesisleri 18.00), DJ performansı (Plajlar Bölgesi 20.30)

23 Mayıs Cuma, Giresun Belediye Konservatuvarı Nostalji Konseri (Taşbaşı Parkı 20.00)

25 Mayıs Pazar, Aksu Maraton Koşusu (10 kilometre, liman girişi–plajlar bölgesi arası 09.00), Aksu Maraton Koşusu (21 kilometre liman girişi–Ofran Plajı arası 09.00)