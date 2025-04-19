485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Eğlence Dolu Etkinliklerle Başlıyor - Son Dakika
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485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Eğlence Dolu Etkinliklerle Başlıyor

Manisa'da 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 485'inci Uluslararası Mesir Macunu Festivali, Sıla, Can Bonomo ve Kenan Doğulu gibi ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek. Festival, müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle dolu bir hafta sunacak.

19.04.2025 13:22  Güncelleme: 15:59
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(MANİSA) - "Dolu Dolu Festival" sloganıyla bu yıl 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında 485'inci kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde sahnede Sıla, Can Bonomo, Kenan Doğulu olacak.

Manisa, bu yıl 485'inci kez düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali ile tarihi bir kutlamaya ev sahipliği yapacak. "Dolu Dolu Festival" sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek müzik, dans ve etkinliklerle kentte eğlence dolu bir hafta yaşanacak.

Festivalin ilk günü 22 Nisan saat 21.00'de ünlü sanatçı Sıla, Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşacak. Festival etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği de düzenlenecek. Şenlikte, gün boyunca şehrin farklı noktalarında renkli ve eğlenceli etkinlikler yapılacak. Aynı gün saat 19.30'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu sahne alacak, saat 20.00'de de Şubadap Konseri minik misafirlere müzik dolu dakikalar yaşatacak.

Festival, 24 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Atatürk Kent Park'ta Judith Malika Liberman'ın 'Büyüklere Şifa Masalı' programıyla devam edecek. Saat 20.00'de Halk Dansları Gala Gecesi, saat 22.30'da Nihat Sırdar ile 90'lar Kafası programı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda 25 Nisan Cuma gecesi saat 21.00'de ise Can Bonomo konser verecek. Kenan Doğulu da 26 Nisan akşamı saat 21.00'de sevenleriyle buluşacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Eğlence Dolu Etkinliklerle Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Eğlence Dolu Etkinliklerle Başlıyor - Son Dakika
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