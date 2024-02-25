5 bin yıllık tarihi Sille'de son yılların en karsız kışı geçiyor
KONYA - Konya'da son yılların en karsız kış mevsimlerinden biri yaşanırken, 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesinde yaşayan vatandaşların çoğu benzer bir ocak ayı geçirmediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Sille Mahallesinde çekilen fotoğraflar ise mevsim değişikliğini gözler önüne serdi.
Konya'da geçen yılın aynı dönemlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber şehir tamamen beyaz örtü ile kaplanmıştı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma eserlere 5 bin yıldır ev sahipliği yapan tarihi Sille Mahallesi geçen yılın aynı dönemlerinde beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu yıl ise Şubat ayının sonlarına gelinmesine rağmen tarihi Sille Mahallesinde kar yağışı henüz görülmedi.
Tarihi Sille Mahallesinde doğup büyüyen Mustafa Küçükdemir, "50-55 senedir böyle bir kış görmedim. Eskiye bakarak kurak geçti. Yağmur var ama kar yağışı görmedik bu sene. Kara basmadık daha" dedi.
Sille Mahallesi sakinlerinden Musa Çeliktaş da, "Sille, benim hatırladığım ilk defa karsız geçti. Önceki senelerde 50 santime kadar kar yağardı. Mahallemizin her yeri bembeyaz olurdu ama yağmadı bu sene. Allah'ım inşallah verecek diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Mevlüt Aksoy ise, "Ben Sille'yi hiç böyle hatırlamıyorum. İlk defa karsız olarak bahar aylarına çıkıyoruz. Benim 30 seneye aklım erer, 30 yıldır da böyle bir kış görmedim" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinde Ramazan Ateş de, "Hiç böyle bir kış geçmedi. Yaşım 52 ama hiç böyle bir kış yaşamamıştık. Karın yağmadığını bu sene gördük. Önceki senelerde hiç yağmasa bir defa yağardı. Mevsim değişikliğinden dolayı herhalde önceden yağardı ama hiç böyle görmedim. Allah hakkımızda hayırlısını versin" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › 5 bin yıllık tarihi Sille'de son yılların en karsız kışı geçiyor - Son Dakika
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?