Dünya Göçebe Oyunları\'na Yoğun İlgi

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Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Astana'da 8 Eylül'de görkemli açılış töreniyle başlayan 5. Dünya Göçebe Oyunları sürüyor.

89 ülkeden 2 binden fazla sporcunun 21 geleneksel spor dalında mücadele ettiği 5.Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk üç günlük sonuçlarına göre, Kazakistan 21'i altın 10'u gümüş ve 17'si bronz olmak üzere toplam 48 madalya ile sıralamada birinci; 7 altın, 9 gümüş ve 7 bronz toplam 23 madalyaya sahip Kırgızistan ikinci; 7 altın 8 gümüş ve 9 bronz ile toplam 24 madalya kazanan Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı.

27 ülkeden 78 sporcunun katıldığı "Türk tarzı at üstünde okçuluk" dalında yapılan müsabakalarda Türk sporcu Yiğit Kerem ikinci oldu, "Kökbörü" oyununda ABD ile karşılaşan Türkiye mücadeleyi 2-1 kazandı.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi ise ilk kez bir başkentte yapılıyor.

Başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları ve okçuluğun da yer aldığı spor dallarında müsabakaların düzenlendiği oyunlara yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancılar da yoğun ilgi gösteriyor.

28 yaşındaki Jade Lewis, AA muhabirine, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı izlemek için ABD'nin Arizona eyaletinden geldiğini söyledi.

Bu vesileyle ilk kez Kazakistan'ı da ziyaret ettiğini, özellikle at üstünde oynanan oyunları çok ilginç bulduğunu belirten Lewis, "Kökpar'ı çok beğendim. Genel olarak bana göçebe oyunları çok şaşırtıcı, ilginç geldi." dedi.

5. Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanda inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü"nün küçük ziyaretçileri ise geleneksel oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Türk Kültür ve Miras Vakfının çadırında Türk dünyasının kültürü tanıtılıyor

5. Dünya Göçebe Oyunları'nı izlemeye gelen her ziyaretçinin mutlaka gezdiği "Göçebeler Dünyası Etno Köyü"nde ayrıca UNESCO ile Türk Kültür ve Miras Vakfının da çadırları bulunuyor.

Türk Kültür ve Miras Vakfının kurduğu çadırlarda bir araya gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den sanatçılar Türk dünyasının el işlerini ve kültürünü tanıtıyor.

İstanbul'dan gelen Selat Metin, burada Türk kültürünün en eski sanatlarından ebru sanatını tanıttığını söyleyerek, "Kazak insanlarının dışında diğer ülkelerden gelen turistlerin de ilgisi gayet büyük çünkü daha önce hiç görmedikleri sanatı bu vesileyle görmüş oluyorlar. Biz de bu sanatı yaşatmak adına burada sanatın görselleri ve sanattan yapmış olduğumuz diğer eşyaları kendilerine tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan İçerişehir Geleneksel Sanatlar Merkezinin seramik ve Şeki ipeğinden yapılan el ürünleri, Kırgızistan'dan ressam Şerali Sorombayev'in "Kökbörü" temalı resmi ile Kazakistan'ın Mangistau eyaletinden gelen kadın ustaların geleneksel teknikle halı dokuma gösterisi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.