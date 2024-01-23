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5 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-5' operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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5 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-5' operasyonu: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-5' operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 ilde FETÖ\'ye yönelik \'Kıskaç-5\' operasyonu: 27 gözaltı
23.01.2024 - 17:36,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 5 ildeki "Kıskaç-5" operasyonlarında 27 zanlının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 5 ilde operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında arama kararı bulunanlara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'daki operasyonlarda 20, "gaybubet evleri"nde bulunanlara yönelik Ankara ve Denizli'deki operasyonlarda da 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "Kıskaç-5 operasyonlarında 5 ilde 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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