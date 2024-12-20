5 İlde Organize Suç Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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5 İlde Organize Suç Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı

5 İlde Organize Suç Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 38 kişinin yakalandığını ve 24'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda çeşitli suç unsurları ve lüks araçlara el konuldu.

20.12.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen 'Hücre' operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 5 organize suç örgütüne yönelik 5 ilde son 2 haftada 'Hücre' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, Manisa'da E.K., Erzurum'da E.A., Kırklareli'nde M.T., Muğla'da R.T. ve İstanbul'da T.K.'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını aktardı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN SORUŞTURMA

Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon lira değerinde 4 adet lüks araca el konuldu. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Göçmen ticareti', 'Bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ARTIK NEFESİ KESİLDİ'

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım."

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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