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5 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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5 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatlı tabancaların yasa dışı şekilde satıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışma sonucunda 4 aylık takip sonucunda 18 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 tabanca, 5 tüfek, 462 fişek ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

5 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı
23.01.2024 - 15:48,
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ŞANLIURFA merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatlı tabancaların çalınmış gibi gösterilip, yasa dışı şekilde satıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takip sonunda 18 şüpheliyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler Şanlıurfa'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 5 tabanca, 5 tüfek, 462 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 5 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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