5 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı suç örgütüne yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını, 26'sının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince 5 ilde 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyar 200 milyon lira hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de '6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve silah kaçakçılığı' suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüpheliye ait 1 milyar 200 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi."

Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını kutladı, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.