5 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde, 3 farklı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında kırmızı bültenle aranan İsmail Aslan Çoban, Yavuz Kassap ile Carlos Alberto Gonzales'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, 3 farklı suç örgütünün uluslararası uyuşturucu madde ticareti ile kara para aklama suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında İsmail Aslan Çoban, Yavuz Kassap ve Carlos Alberto Gonzales'in de bulunduğu zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 40 zanlının "uyuşturucu madde ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları ile silahlı şiddet eylemlerine karıştığı belirlendi.

Elebaşılığını "Abdo" lakaplı İsmail Aslan Çoban'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 31 şüphelinin kriptolu "Anom" haberleşme programı kullandığı ve uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştığı tespit edildi.

Soruşturmada, söz konusu örgütün yaptığı uyuşturucu madde ticaretine yönelik İsveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 422 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli Çoban'ın, 31 Ekim 2023'te Bosna-Hersek'te Harris Lars Osterdahl'ın öldürülmesinden sorumlu olduğu da belirlendi.

Elebaşılığını şüpheli Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise 6 şüphelinin uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Norveç'te düzenlenen operasyonlarda 172 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Kağıthane'de, 20 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen "Cinkitaş" lakaplı Ahmet Portakalcı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı ve kırmızı bültenle arandığı anlaşılan 3 zanlı tespit edildi.

Söz konusu örgütlere yönelik yürütülen soruşturmalarda 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerince İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda kırmızı bültenle aranan İsmail Aslan Çoban ve Yavuz Kassap'ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, 51 taşınmaza, 20 araca ve yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki 13 şirket ortaklık payına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.