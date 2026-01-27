İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde Geri Sayım - Son Dakika
İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde Geri Sayım

27.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle 21-24 Mayıs'ta düzenlenecek festival için başvurular 22 Şubat'a kadar devam edecek. Festival, çoksesli koro müziğini evrensel perspektife taşımayı hedefliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak 5. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali için başvurular, 22 Şubat'a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce korist ve binlerce konuğu ağırlayan, bu yıl 5'incisi düzenlenecek İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, çoksesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziği evrensel perspektife taşımayı, koro şefleri ve müzik eğitimcileri arasında ilham ve etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Festival kapsamında, Türk ve dünya koro repertuvarından seçilen nitelikli eserler müzikseverlerle buluşturulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak festivale katılmak isteyen korolar için son başvuru tarihi 22 Şubat olarak belirlendi. Başvuru koşulları ve festival şartnamesine https://www.aassm.org.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

