5 Yaşındaki Çocuğa Sokakta Köpek Saldırdı - Son Dakika
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5 Yaşındaki Çocuğa Sokakta Köpek Saldırdı

5 Yaşındaki Çocuğa Sokakta Köpek Saldırdı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oynayan 5 yaşındaki Osman Can Yasılak, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çocuğun sağlık durumu iyi, ancak tedavi süreci devam ediyor. Aile, sahipsiz köpekler için hukuki mücadele başlatacak.

15.02.2025 00:37  Güncelleme: 00:39
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde sokakta oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan Osman Can Yasılak (5), başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralandı. Bağırma seslerini duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Can Yasılak, kuzenleriyle mahallede oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralanan küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, müdahale eden köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tetanos ve kuduz aşılarının yapılmasının ardından plastik cerrahi için Gaziantep'e sevk edildi. Ambulansla Gaziantep'te özel bir hastaneye getirilen Osman Can yoğun bakıma alındı.

Çocuğun annesi Dilara Yasılak, Osman Can'ın kuzenleriyle sokakta oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradığını ve vücudunun birçok yerinden yaralandığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınmadığından dolayı çocuğunun yaralandığını ve hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen anne Yasılak, "Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin saldırısına uğramış ve halen çocuğumun etrafındaydılar. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımız ile ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu anda sağlık durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmadığı için benim çocuğum bugün bu halde. Şimdi çocuğumun iyileşmesini bekliyoruz. Çocuğum iyileştikten sonra sorumluları her kimse hukuki hakkımızı arayacağız. Bu bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Semih Çelik, küçük çocuğun öğle saatlerinde ambulansla hastaneye getirildiğini ve geldiğinde sağlık durumunun kötü durumda olduğunu söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Opr. Dr. Çelik, "Çocuğumuzun şuuru açık. Ancak kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar mevcut. Hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra yaralarını tamir edeceğiz" diye konuştu.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Xudu Xudiyev ise çocuğun özellikle baş kısmından derin yaralar aldığını antibiyotik tedavisine başlanılarak lokal yara bakım tedavisi uyguladıklarını söyledi. Çocuğun sağlığına kavuşması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Xudiyev, "Yaralamalar dikişle onarılmayacak derecede. Hastaya uygun antibiyotik tedavisine başlandı. Şu an takip ediyoruz. Gerekli önlemleri aldık. Aşılama tedavisine ve aynı zamanda lokal yara bakım tedavisine devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Osman Can, Adıyaman, Gölbaşı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Yaşındaki Çocuğa Sokakta Köpek Saldırdı - Son Dakika

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