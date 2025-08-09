50 Bin TL İsteyenlere Ateş Açtı

'50 BİN TL İSTEDİLER'

Antalya'da, tabancayla ateş açarak Emir Batuhan Çelik'i öldürüp, Halil İ.A.'yı da yaralayan H.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye sevk edildi. Pilav dükkanı işlettiğini, zaman zaman da ek gelir amacıyla kuryelik yaptığını anlatan H.T.'nin, ifadesinde, "Şahıslar dükkanıma çökmeye çalışıyordu ve sürekli benden para istiyordu. Olay günü de 50 bin TL istediler. Ben de buluşma yerine gittim. Aramızdaki tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edip kaçtım. Ekipler Muğla'da gelip beni yakaladı" dediği öğrenildi.

Şüpheli H.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Adem AKALAN/ANTALYA,