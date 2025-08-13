50. Kurt Takibi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
50. Kurt Takibi Başarıyla Tamamlandı

13.08.2025 11:18
Sarıkamış'ta 14 yıldır süren projede 50'nci kurda uydu vericisi takıldı, kurtların yaşamları izleniyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisi takılarak hareketleri, yaşam alanları ve davranışları takip edilen kurtlar hakkında bilgi edinmek için 14 yıldır yapılan çalışmada 50'nci kurda uydu vericisi yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle KuzeyDoğa Derneği ekibinin çalışmasıyla Sarıkamış'ta hayata geçirilen "Büyük Memeliler İzleme Projesi" kapsamında kurtların izlenmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi, biyolog Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak ve KuzeyDoğa Derneği uzman biyoloğu Emrah Çoban liderliğinde kurt uydu takip projesi yürütülüyor.

Projeyle 14 yıl boyunca yapılan yoğun arazi araştırmaları sonucunda, kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışları hakkında önemli bilgiler elde edildi, bu yıl ise verici takılan 50. kurt da izlemeye alındı.

İzlenen kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışları hakkında bilgiler elde ediliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, 2011'de Sarıkamış ormanlarında başladıkları kurt takip çalışmasına 2025'te de devam ettiklerini söyledi.

Proje çalışmalarının başarılı geçtiğini vurgulayan Çoban, "Bu sene çok iyi bir rakamla bitirdik. 50'nci kurdumuzu Sarıkamış ormanlarında yakaladık. Aslında çalışmaya başladığımızda bu kadar ilerleyebileceğimizi, bu kadar kaynak bulabileceğimizi düşünmüyorduk ama 50'nci kurdu yakaladık ve takip etmeye başladık." dedi.

"Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkeler arasındayız"

Takip edilen kurtlarla ilgili bilimsel çalışmalar yaptıklarını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkeler arasındayız. Bu da aslında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların başarısını gösteriyor. Bu çalışmayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle gerçekleştiriyoruz. 50'nci kurt rakam olarak bizim için çok önemli, büyük sürüleri takip ediyoruz. Şu ana kadar tespit ettiğimiz sürülerin en büyük rakamı 10'du, bu sene sadece verici taktığımız bir sürüdeki birey sayısının yaz vakti olmasına rağmen 5 olduğunu tespit ettik."

Çoban, 2011'den bu yana kurtları takip ettiklerini ve yaşam alanlarını incelediklerini dile getirerek, "Kameralarla, fotokapanlarla ve uydu veri takip cihazlarıyla kurtların bu bölgedeki yaşamını izlemeye devam ediyoruz. Hem hayvanların yerdeki izlerini, bıraktıkları dışkıları analiz ediyoruz hem de uydu vericileri takip edip yaşam alanlarını ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Yakalanan kurt, 5 bin kilometrekare alanı kullanmış

Kurt takibinden örnekler veren Çoban, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bizim için en ilginç olan verilerden biri, ikinci yakaladığımız bir kurdun yılda 5 bin kilometrekare alanı kullanmasıydı. O yüzden koruma alanları planlanırken bu tür verilere dikkat edilmesi gerekiyor ki hayvanların da yaşam alanlarını daha iyi planlayalım ve onlara daha fazla güvenli alan sunalım."

Kaynak: AA

Sarıkamış, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, kars, Son Dakika

Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

