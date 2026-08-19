50 Yıldır Fotoğraf Çekip Tamir Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

50 Yıldır Fotoğraf Çekip Tamir Ediyor

50 Yıldır Fotoğraf Çekip Tamir Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Değer, çocukluk ilgiyle başladığı fotoğrafçılığını 50 yıldır sürdürüyor ve makineleri tamir ediyor.

Babasının aldığı makineyle çocukluk yıllarında fotoğrafa ilgi duyan Ali Değer, 50 yıldır hem fotoğraf çekiyor hem de fotoğraf makinelerini onarıyor.

Çocukluk yıllarından itibaren fotoğraf makinesine ve fotoğraf çekmeye merakı olan Değer, yarım asırdır fotoğraf makinesi tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümündeki eğitimini yarıda bırakarak askere giden, daha sonra askeri bir fabrikada elektronik teknisyeni olarak çalışmaya başlayan Değer'in elektroniğe duyduğu ilgi zaman içerisinde fotoğraf makinelerine olan merakıyla birleşti.

İlerleyen yıllarda fotoğraf makinesi tamirine yönelen ve bu alanda ustalaşan Değer, dünyanın farklı dönemlerinde üretilmiş çok sayıda fotoğraf makinesini onardı.

?"Dünyada üretilen makinelerin çoğu elimden geçmiştir"

Ali Değer, AA muhabirine, çocukluk yıllarına dayanan fotoğrafla tanışma hikayesini anlattı.

Beyşehir'de amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen babasının kendisine ilkokul son sınıfta küçük bir makine aldığını belirten Değer, o yıllarda fotoğrafçılığa bilinçli bir ilgi duymadığını, sadece anı fotoğrafları çektiğini söyledi.

Ankara'ya geldikten sonra çeşitli dernek ve fotoğraf kulüplerine giden Değer, bu süreçte fotoğraf konusunda kendisini geliştirdiğini kaydetti.

Fotoğrafla uğraşmaya başlamasının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçtiğini dile getiren Değer, makine tamirciliğinin de fotoğraf merakıyla hemen hemen aynı dönemde başladığını aktardı.

Elektroniğe duyduğu ilginin fotoğraf makinelerinin çalışma sistemlerine yönelik merakını da artırdığını anlatan Değer, "Fotoğraf makinesine de ilgi duydum. 'Nasıl çalışıyor bu?' diye merak ettim. Oradan başlayarak fotoğraf makinesi tamirciliğine geçmiş oldum. Bu zamana kadar binlerce fotoğraf makinesi, dünyada üretilen makinelerin çoğu elimden geçmiştir." diye konuştu.

-? ?"Fotoğraf makinelerinin insanlarla bir bağı olduğunu düşünüyorum"

Fotoğraf makinelerinin yalnızca teknik cihazlar olmadığını vurgulayan Değer, "Ben fotoğraf makinelerinin insanların yaşamına tanıklık eden bir cihazdan öte, insanlarla bir bağı olduğunu düşünüyorum. İnsanların da onlarla bir bağı var. Bu nedenle benim için her makine önemlidir." dedi.

Uzun yılları geride bıraktığı mesleğini de bu nedenle sürdürdüğünün altını çizen Değer, fotoğraf makinesi tamirini keyif aldığı ve sevdiği için devam ettirdiğini dile getirdi.

Fotoğrafın insanlık açısından öneminin yalnızca sanatla sınırlı olmadığını, aynı zamanda geçmişin hafızasını da taşıdığını ifade eden Değer, "Dil nasıl sözle bir şeyler anlatıyorsa fotoğraf da görsel olarak anlatıyor. İnsanlar fotoğrafı gördükleri zaman ondan bir anlam çıkarabiliyor ve sizin anlatmak istediğiniz düşünceye yakın bir ifade bulabiliyor. O fotoğraf da güçlü bir fotoğraf oluyor." şeklinde konuştu.

Değer, fotoğrafın güçlü olmasında kadraj, ışık ve fotoğrafta neyin gösterilip neyin gösterilmeyeceğinin önemli olduğunu, fotoğrafın sanatsal yönünün de burada ortaya çıktığını belirtti.

"Teknoloji bir merdivenin basamakları gibi yükselerek gidiyor"

Fotoğraf makinelerinin teknolojik gelişimini de değerlendiren Değer, analog makinelerin tamirinin dijital makinelere göre daha fazla ustalık gerektirdiğini söyledi.

Analog makinelerin tamirinin kendisi için daha keyifli olduğunu dile getiren Değer, "Tamamen analog makinelerde sistemi söktüğünüz zaman ustalığa bağlı bir tamirat yaparsınız. Bir ustalığınız ve tecrübeniz olması gerekir. Sistemi o şekilde söküp takar, çalıştırırsınız." dedi.

Fotoğraf teknolojisinin gelişimini bir merdivenin basamaklarına benzeten Değer, dijital teknolojinin analog fotoğrafı ortadan kaldırmadığını aktardı.

Teknolojinin hız, görüntü kalitesi ve fotoğrafın kolay aktarılabilmesi açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Değer, "Teknoloji bir merdivenin basamakları gibi yükselerek gidiyor. Altta kalan basamakları reddetmemek lazım. Analog fotoğraf orada ölmedi. Onun üzerine dijital geldi." ifadelerini kullandı.

Dijital sistemlerin fotoğrafın gönderilmesini ve üzerinde işlem yapılmasını kolaylaştırdığını anlatan Değer, fotoğrafta yapılan müdahalelerin ise dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Telefonla çekilen görüntülerin de "fotoğraf" olduğunu kabul ettiğini aktaran Değer, ancak profesyonel fotoğrafçılık açısından fotoğraf makinelerinin değiştirilebilir objektifler ve farklı ekipmanlarla geliştirilebilmesi nedeniyle ayrı bir konumda bulunduğunu ifade etti.

"Pahalı makine her zaman iyi fotoğraf çekmez"

Fotoğrafçılığa yeni başlayacak gençlere de tavsiyelerde bulunan Değer, öncelikle temel fotoğraf eğitimi alınmasını önerdi.

Yeni başlayanların doğrudan pahalı makineler almak yerine orta seviyede bir makineyle başlamasının daha doğru olduğunu dile getiren Değer, "Pahalı makine her zaman iyi fotoğraf çekmez. İyi kullanabiliyorsanız sadece size yardımcı olur." dedi.

Fotoğrafçının zaman içerisinde kendi ihtiyaçlarını belirleyerek ekipmanını geliştirmesinin daha doğru olduğunu ifade eden Değer, fotoğrafçılıkta asıl önemli olanın makinenin fiyatından çok onu kullanabilmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Çocukluk, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 Yıldır Fotoğraf Çekip Tamir Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:31:18. #7.13#
SON DAKİKA: 50 Yıldır Fotoğraf Çekip Tamir Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.