53. Pasifik Adaları Forumu Tonga'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

53. Pasifik Adaları Forumu Tonga'da Başladı

Tonga Krallığı'nda düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu, Başbakan Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında başladı. Forumda iklim değişikliği ve bölgesel konular ele alınacak.

26.08.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda, Başbakan Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu başladı.

"Dönüştürücü ve Dirençli Bir Pasifik: Daha İyisinin İnşası" temasıyla Tonga'da başlayan forumda, iklim değişikliğinin birincil olarak ele alınacağı, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlılarını bastırmayı sürdürdüğü sömürgesi Yeni Kaledonya'nın yanı sıra bölgesel konuların da konuşulacağı belirtildi.

Guterres'ten fosil yakıt mesajı

Açılış töreninde söz alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki "fosil yakıtlardan arındırılmış bir Pasifik" hedefine değindi.

Guterres, "En çok salınım yapanlar, fosil yakıtların üretimini ve tüketimini aşamalı olarak durdurarak adım atmalı ve liderlik etmelidir." ifadesini kullandı.

Forumda, Avustralya, Cook Adaları, Mikronezya, Fiji, Fransız Polinezyası, Kiribati, Nauru, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Marshall Adaları, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu ülkeleri katılımcı olarak yer alıyor.

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu'nun 30 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Dünya, Tonga, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 53. Pasifik Adaları Forumu Tonga'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:25:06. #1.11#
SON DAKİKA: 53. Pasifik Adaları Forumu Tonga'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement