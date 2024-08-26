53. Pasifik Adaları Forumu Tonga'da Başladı

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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda, Başbakan Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu başladı.

"Dönüştürücü ve Dirençli Bir Pasifik: Daha İyisinin İnşası" temasıyla Tonga'da başlayan forumda, iklim değişikliğinin birincil olarak ele alınacağı, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlılarını bastırmayı sürdürdüğü sömürgesi Yeni Kaledonya'nın yanı sıra bölgesel konuların da konuşulacağı belirtildi.

Guterres'ten fosil yakıt mesajı

Açılış töreninde söz alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki "fosil yakıtlardan arındırılmış bir Pasifik" hedefine değindi.

Guterres, "En çok salınım yapanlar, fosil yakıtların üretimini ve tüketimini aşamalı olarak durdurarak adım atmalı ve liderlik etmelidir." ifadesini kullandı.

Forumda, Avustralya, Cook Adaları, Mikronezya, Fiji, Fransız Polinezyası, Kiribati, Nauru, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Marshall Adaları, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu ülkeleri katılımcı olarak yer alıyor.

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu'nun 30 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.