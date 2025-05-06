57. Piyade Alayı Sancağı HMKÜ'ye Verildi - Son Dakika
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57. Piyade Alayı Sancağı HMKÜ'ye Verildi

57. Piyade Alayı Sancağı HMKÜ\'ye Verildi

Çanakkale Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında, 57. Piyade Alayı'nın sancağı HMKÜ'ye teslim edildi.

06.05.2025 17:00
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, 57. Piyade Alayı'nın temsili sancağı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine (HMKÜ) verildi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, sancağın Çanakkale ruhunu yaşattığını söyledi.

Sancağın, kahramanlık destanının simgesi olduğunu dile getiren Eren, "Bu sancak fedakarlığın, sarsılmaz cesaretin, derin imanın ve taviz vermez vatan sevgisinin sembolüdür." dedi.

Eren, sancağın üniversiteye gelmesinin önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adını Cumhuriyet'imizin kurucusu, Çanakkale'nin Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan üniversitemiz için bu sancak ayrı anlam ve sorumluluk ifade etmektedir. Bu kutlu sancak önümüzdeki bir yıl boyunca üniversitemizin manevi atmosferine güç katacak, bizlere ve özellikle gençlerimize ilham kaynağı olacaktır."

Konuşmanın ardından HMKÜ öğrencileri, geçen yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine verilen Çanakkale 57. Piyade Alayı'nın temsili sancağını Rektör Eren'e teslim etti.

Çanakkale türkülerinin seslendirildiği program, zeybek gösterisiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 57. Piyade Alayı Sancağı HMKÜ'ye Verildi - Son Dakika

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