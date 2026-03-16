57. Piyade Alayı Şehitliği bakım ve onarımın ardından 18 Mart\'ta ziyarete açılacak

16.03.2026 10:26
Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla adını tarihe altın harflerle yazdıran 57. Piyade Alayı anısına yaptırılan şehitlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sonrası 18 Mart'ta ziyarete açılacak.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

Yarbay Hüseyin Avni Bey tarafından kumanda edilen 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, yabancı kuvvetlerin ilk çıkarma gününde Arıburnu Cephesi'nde ilerleyen ve Anzak askerlerini karşılayarak geri püskürten Türk kuvveti oldu. Bu cephede ilk kez 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in önderlik ve cesaret vasıfları ortaya çıktı.

Kahraman 57. Alay anısına Mimar Nejat Dinçel tarafından tasarlanan 57. Alay Şehitliği ve Anıtı, 1992'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kabatepe-Conkbayırı yolu kenarında, Kılıçbayır'ın güney ucunda inşa edildi.

Şadırvan, açık namazgah, ana mezarlık ve anıttan oluşan 57. Alay Şehitliği'nde Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarında kullanılan "Kevser taşı" kullanıldı.

Türkiye'nin en yaşlı Çanakkale Savaşı gazisiyken 10 Eylül 1994'te, 108 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın bronzdan yapılmış bir heykelini de barındıran şehitliğin anıt tabanını oluşturan kuzey duvarının üstünde, 57. Alay şehitlerinin isimlerinin yazdığı mermer plakalar bulunuyor.

Şehitliğin zamanla yıpranan kısımları için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca başlatılan bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şehitliğin 18 Mart'ta ziyarete açılması planlanıyor.

"Tüm alanlarını tören yapılır hale hazırlamaya gayret gösteriyoruz"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmal Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Kara Muharebelerinde 57. Alay'ın katkısının herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğunu söyledi.

Kaşdemir, 57. Alay'ın kahraman neferlerinin ve şehit komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in hatıralarını yaşatmak üzere inşa edilen anıt ve şehitliğin, coğrafi şartlar ve iklim koşullarıyla bozulmalar yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Tarihi Alan Başkanlığı olarak zaten biz de tam da bu yüzden orada varız. O yüzden kurulduk. Oradaki bütün o gazi mekanları, o tarihi mekanları her daim temiz, bakımlı ve ziyarete açık tutmak için görevlendirilmiş durumdayız. Orada çalışmalarımız devam etmekte. Bu yıl yoğun bir kış geçirdik. Bu yoğun kışta gerçekten tarihi alan bölgesinde gerek kuvvetli yağışlar ve rüzgarlarla ufak tefek bozulmalar yaşandı ama biz hemen hızlı bir şekilde müdahale ettik ve şu anda 57. Alay Şehitliği başta olmak üzere tüm alanlarını tören yapılır hale hazırlamaya gayret gösteriyoruz."

Çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Kaşdemir, "İnşallah 18 Mart'ta tarihi alanındaki tören alanları, şehitlikler, bütün o tarihi mekanlar ziyarete hazır hale, tören yapmaya hazır hale gelecektir. O kahramanların ebedi istirahatgahı olan o kıymetli topraklar, kıymetli mekanlar her zaman en üst düzey bakımı gerektirmekte. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak tarihi mekanları şanına yaraşır hale getirmek ve o şekilde tutmakla, korumakla da mükellefiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

