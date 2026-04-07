59 İlde Uyuşturucu Operasyonu

07.04.2026 13:16
Polis, 59 ildeki operasyonlarda 2 ton 352 kg uyuşturucu ve 1.25 milyon hap ele geçirdi.

Polis ekiplerince 59 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 3-6 Nisan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 59 ilde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalara, 795 ekip, 1987 personel, 14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 529 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 129'u tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ton 352 kilo 218 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'daki aramalar dikkati çekti

Adana'daki operasyonlarda şüphelilere ait adreslere yapılan aramalarda, 703 bin 43 sentetik ecza ile 2 ton 259 kilogram sentetik ecza ham maddesi bulundu. Emniyet birimleri, ele geçirilen bu ham maddeden yaklaşık 6 milyon sentetik ecza üretilebileceğini hesapladı.

Ayrıca ekipler, İstanbul'da 5 kilo 945 gram eroin ve 100 bin 600 ecstasy hap, Ankara'da 37 kilo 200 gram esrar ve 25 bin 158 sentetik ecza, Hakkari'de 5 kilogram metamfetamin, Elazığ'da ise 5 kilo 43 gram esrar ele geçirdi.

Samsun'da 175 bin 922, Bursa'da 55 bin 216, Konya'da 47 bin 855 ve Kahramanmaraş'ta 10 bin 976 sentetik eczaya el konuldu.

Konya'daki operasyonlarda 7 bin 5 ecstasy hap da ele geçirildi.

"Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok"

Operasyonlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı zehirlemeye kalkışanlara bu ülkede asla nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, titizlikle yapılan bu operasyonların, uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttükleri amansız mücadelenin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sokaklarımızı bu illetten tamamen temizleyene, gençlerimize kasteden bu karanlık şebekelerin kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok. Onları tek tek yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Gece, gündüz demeden fedakarca görev yapan Emniyet Teşkilatımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
