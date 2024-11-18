59 Yaşında Taekwondo Şampiyonluğu: Kemal Yıldıran\'ın Başarı Hikayesi

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ERZURUM'da 10 yaşında başladığı tekvandoyu hiç ara vermeden yaklaşık yarım asırdır devam ettiren Kemal Yıldıran (59) son olarak Ankara'da düzenlenen 'Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası'nda takım yarışmalarında altın, ferdi müsabakalarda ise bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Eşi, iki kızı ve oğlu da kendisi gibi tekvandocu olan Yıldıran, bugüne kadar birçok şampiyonluklar elde ettiği gibi binlerce de sporcu yetiştirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde müdür yardımcısı kadrosunda araştırmacı olarak görev yapan Kemal Yıldıran, mesaiden sonra da Sağlık Spor Kulübü'nde tekvando antrenörlüğü yapıyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Yıldıran'ın 50'den fazla madalyası bulunuyor. Uzun yıllar Milli Takım antrenörlüğü de yapan Yıldıran, 2 kez dünya, 5 kez de Avrupa Şampiyonası'na takımının başında maçlara çıktı. Evli, 2 kız, 1 erkek, 3 çocuk babası olan Yıldıran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından geçen hafta Ankara'da düzenlenen Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası'nda takım yarışmalarında altın, ferdi müsabakalarda ise bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tekvandoda Türkiye'yi son nefesine kadar temsil ederek Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmanın verdiği gururu yaşamak ve yaşatmak istediğini söyleyen Yıldıran, "Babamın isteği ile başladığım spor hayatım başarılarla doldu. Yaklaşık yarım asırdır bu sporun içindeyim. Onlarca kez Türkiye şampiyonluğunun yanında Avrupa ve Balkan şampiyonluğum bulunmakta. Bugüne kadar binlerce sporcu yetiştirdim ve yetiştirmeye de devam ediyorum. Son nefesime kadar bu sporu hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN NERESİNE GİTSEM BİR ÖĞRENCİMLE KARŞILAŞIYORUM'

Kendisi gibi tekvandocu olan eşinin bir süre önce bu sporu bıraktığını, 2 kızı ve oğlunun da küçüklükten beri bu sporun içinde yer aldığını belirten Kemal Yıldıran, "Eşim Rümeysa ile bu sporda tanıştık ve evlendik. Dünyaya gelen üç çocuğumuzda bu sporu yaptı. Oğlum Yiğit (8) kırmızı siyah kızlarım Büşra (18) ile Ayşenur (22) ise siyah kuşak ikinci danda. Evlatlarımız kendi istekleri ile anne ve balarının izinde gidiyor. Ben her çocuğun sporcu olarak yetişmesini istiyorum. Spor, kişileri kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Sağlık bir hayat sürdürür. 59 yaşındayım ama hala yarışmalara katılıyor ve sporcu yetiştiriyorum. Türkiye'nin neresine gitsem mutlaka hocalığını yaptığım bir öğrencimle karşılaşıyorum" dedi.