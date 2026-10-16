5G abone sayısı 6 ayda 48 milyona yaklaştı, nafaka 13. Yargı Paketi'nde yer aldı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- 5G abone sayısı 6 ayda 48 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Nisanda devreye aldığımız bu teknolojiyle ilk günden 21 milyon abone buluşmuştu. Ağustosta bu sayı 44,5 milyon oldu, eylül ayı itibarıyla toplam 5G abone sayısı 47 milyon 661 bin 726'ya ulaştı"

"5G teknolojisi, akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümlere öncülük edecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Nafaka düzenlemesi 13. Yargı Paketi'nde

Nafaka süresi, 3 yıldan az olmamak ve evlenmenin yapıldığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısını geçmemek üzere "boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen süre", "nafaka alacaklısı eşin yaşı", "eğitim ve sağlık durumu", "ekonomik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilme imkan ve kabiliyeti" ile "nafaka yükümlüsünün boşanma sonrası hayatına etkisi" gibi ölçütler dikkate alınarak hakim tarafından belirlenecek

Nafaka yükümlüsünün haksız fiili sebebiyle nafaka alacaklısının çalışamayacak bir duruma düşmesi veya evlilikte geçen süreye bağlı olarak yaşı ilerlemiş olan nafaka alacaklısının düzenli bir gelirinin bulunmaması halinde, evlenmenin yapıldığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen süreye bakılmaksızın durumun gereklerine göre hakim daha uzun bir nafaka süresi belirleyebilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 485 bini geçti

Hibrit otomobil sayısı da artışını sürdürerek eylül itibarıyla 915 bin 892'ye çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Türkiye'nin BRICS ülkelerine ihracatı ocak-eylül döneminde 18,2 milyar doları aştı

Ocak-eylül döneminde BRICS ülkeleri arasında en fazla ihracat, 4 milyar 113 milyon 545 bin dolarla Rusya'ya yapıldı

BRICS ülkelerine yılın 9 ayındaki ihracatta sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri öne çıktı

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Türk şirketlerinin Romanya'daki güneş ve batarya yatırımları büyüyor

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Bogdan Mihailescu:

"Türkiye ve Romanya olarak enerji alanında birlikte bölgesel bir oyuncu, bölgesel bir merkez olmak istiyoruz"

Karadeniz Enerji İşbirliği Derneği Başkanı Mesut Güler:

"Yatırımlar tamamlandığında Türk yatırımcıların Romanya'daki toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 40'ına sahip olacağını hesaplıyoruz"

(Ebru Şengül Cevrioğlu-Gökçe Topbaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yapay zeka üretiminde emek dünyaya yayılıyor, kar tek elde yoğunlaşıyor

Yapay zeka altyapısında kullanılan bakır gibi ham maddeler, Şili ve Peru'nun da aralarında bulunduğu ülkelerden sağlanırken yarı iletken üretiminde Güney Kore ve Tayvan, montaj süreçlerinde ise Malezya ve Meksika gibi ekonomiler öne çıkıyor

Veriler, yapay zeka donanımlarının üretiminde emeğin farklı ülkeler ve faaliyet alanları arasında dağılmasına karşın ekonomik getirinin önemli bölümünün sermaye ve teknoloji sahiplerinde yoğunlaştığını gösterdi

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

7- YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Kuzey Afrika'da 2 milyonu aşkın Türk kökenli nüfus olduğunu belirtti:

"(YTB'nin yayımladığı "Kuzey Afrika'da Türk Varlığı" kitabı) Biz, YTB derken sadece bugün oluşan soydaş ve akraba toplulukları değil köklü tarihi de araştırıp bugüne nasıl bağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Kuzey Afrika'daki Türk varlığını yeniden gündeme getirmek istedik"

(Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı)

8- AVRUPA'DA AYRIMCILIK - Meta'nın iş ilanı algoritmasındaki ayrımcılık Hollanda'da tescillendi

Hollanda merkezli kadın hakları kuruluşu Bureau Clara Wichmann'ın hukukçusu Berty Bannor:

"(Meta'nın iş ilanlarını gösterirken cinsiyete dayalı ayrımcılık yaptığına ilişkin) Karar, büyük teknoloji şirketlerinin eşitlik ve eşit muamele yasaları dahil kurallara ve düzenlemelere bağlı olmadan istediklerini yapamayacaklarını gösteriyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam)

9- Türkiye'de spor turizmi pazarı yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı

Par5 Escapes kurucu ortağı Abdullah Hazar:

"Türkiye, özellikle Belek sayesinde Avrupa'ya yönelik golf tatillerinde güçlü bir konuma sahip. Başlıca rakiplerimiz İspanya ve Portekiz. Kış güneşi arayan golfçüler açısından Fas ve Orta Doğu'daki belirsizliğe rağmen BAE de rekabet ettiğimiz destinasyonlar"

(Kaan Ulu/İstanbul)

10- Efeler Ligi'nde 57. sezon başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2026-4 Nisan 2027 tarihlerinde oynanacak

Yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, son 6 yılın 5'inde lig şampiyonu olan Ziraat Bankkart'ı yenerek Şampiyonlar Kupası'nı aldı

1996'da ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını koruyor

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

11- Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde gol yollarında zorlanmıyor

Bordo-mavililer, Alman teknik adam yönetimindeki 3 karşılaşmayı kazanıp 11 gol atarken 3,7 gol ortalaması elde etti

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında olmak üzere 10 resmi karşılaşmada rakip filelere 20 gol gönderdi

(Selçuk Kılıç/Tampere)

12- Levent Karadöl görme engelliler hız rekorunu kırmayı düşlüyor

Görme engelli otomobil tutkunu Levent Karadöl:

"Hız rekorunu kırmak en büyük hayallerimden biridir. Sağlam bir otomobil, iyi bir havalimanıyla bu rekoru kırıp Türkiye'de görme engellilerin neler başarabileceğini bütün dünyaya göstermek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyorum"

"32 yıldır kaçırdığım yarış sayısı 10'dan fazla değildir. Hatta düğünümü bile Formula 1'in olmadığı tarihe özel olarak ayarladım"

"Test editörlüğü yapmak hep hayalimdir. Bir otomobile binip onun dengesi, malzeme kalitesiyle ilgili yazılar yazmak, program yapmak gibi bir hayalim var"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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