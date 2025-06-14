6 Aylık SMA Hastası Alparslan Ali İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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6 Aylık SMA Hastası Alparslan Ali İçin Yardım Çağrısı

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14.06.2025 12:52
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6 Aylık SMA Hastası Alparslan Ali İçin Yardım Çağrısı
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Malatya'da Tip-1 SMA hastası 6 aylık Alparslan Ali'nin tedavisi için kampanya yeterince destek alamıyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da Tip-1 SMA hastası 6 aylık Alparslan Ali Karadağ'ın yaşam mücadelesi sürüyor. 80 milyon liralık tedavi masrafı için başlatılan kampanya henüz yüzde 3 seviyesinde. Baba Gökhan Karadağ, "Bütün SMA bebeklerimizin zamanı yok ama Alparslan Ali'nin hiç zamanı yok" dedi.

Malatya Doğanşehir ilçesi Gözene Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Karadağ, oğlu Alparslan Ali'yi yaşatmak için gece gündüz mücadele ediyor. Anne Alpaslan Ali'ye üç aylık hamileyken babayla anlaşamayarak evi terk etmiş. O günden bu yana Alparslan'a babaanne Firdevs Karadağ bakıyor. Baba Gökhan Karadağ, oğlunun hastalık sürecini şöyle anlattı:

"Hem çalışıyorum hem stantta duruyorum hem geceleri yayın açıyorum hem kumbaralarımı dağıtıyorum. Çocuğum için verdiğim bu mücadelede desteklerinizi bekliyorum. Biz biraz geç tanı aldık. İkinci topuk kanında kesin olarak 'çocuğunuz SMA hastasıdır' dendi. Ondan sonra işte ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye araştırmalar yaptık, kampanyaları öğrendik. Ondan sonra valilikten iznimizi çıkarttık. Her şeyimiz devlet kontrolünde, devletin nazarında. Sesimizi duyuramadık. Bebeğimizin kampanyası üç ay oldu, üç aydır uğraştığımız, çabaladığımız kampanya şu an yüzde 3'te. Bebeğimizin sesini duyuramadık. Bebeğimizin sesini duyurmanız için sizlerden yardım istiyoruz. Biz bu kas kayıplarını durdurmak için fizik tedavi alıyoruz, durduramayız ama ne kadar yavaşlatırız onu bilmiyorum. Bütün SMA bebeklerimizin zamanı yok ama Alparslan Ali'nin hiç zamanı yok."

"Torunumun ölmesini istemiyorum"

Alpaslan Ali'ye bakan babaanne Firdevs Karadağ ise şöyle konuştu:

"Alpaslan SMA hastası. Alpaslan altı aylık oldu. Annesi oğlumla ayrıldılar. Alpaslan'ın annesi gidince 20 günlükten bu yana ben bakıyorum. Anne sütü olmayınca mama ile besliyoruz. Doktorlar, anne sütü almadığı için bağışıklığı düşük diyorlar. Titiz ve temiz bakacaksın, ilgileneceksin dediler. Torunuma yedi aydır ben bakıyorum ölmesini istemiyorum. Para yüzünden torunumun ölmesini istemiyorum. İnsanlarda, Türkiye halkından yardım istiyorum."

Alpaslan Ali'nin engelli dedesi Ali Karadağ  da destek çağrısında bulunarak, "Alpaslan Ali'nin dedesiyim. Oğluma yetişemiyorum. Alpaslan Ali Tıp-1 hastalığı var. Torunumun yaşaması için yardım kampanyası başlattık. Büyüklerimizden küçüklerimizden yardımlarını bekliyoruz. 80 milyona ihtiyacımız var. Şu ana kadar 2 milyon toplayabildik" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ali Karadağ, Karadağ, Malatya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Aylık SMA Hastası Alparslan Ali İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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