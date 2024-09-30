İstanbul Halk Müzikleri Festivali Başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında "6. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" yarın başlayacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek festivalin açılışı yarın akşam Okan Bayülgen söyleşisiyle yapılacak.

Genel sanat yönetmenliğini Yavuz Bingöl'ün üstlendiği festivalde ayrıca yarın İran'ın etkileyici seslerinden biri kabul edilen Alireza Ghorbani, 2 Ekim'de de opera sanatçısı Ekaterina Shelehova müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son günü 3 Ekim'de ise Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan ve Yavuz Bingöl aynı sahneyi paylaşacak. Konserde konuk sanatçı olarak Sema Moritz dinleyicilerle bir araya gelecek.