Kayseri Bilim Merkezi, 6. Bilim Şenliği'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Kayseri Bilim Merkezi, 6. Bilim Şenliği'ne Ev Sahipliği Yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Bilim Merkezi aracılığıyla 25-27 Ekim tarihlerinde 6. Bilim Şenliği'ni düzenleyecek. Şenlikte robotik kodlama, kimya deneyleri ve astronomi gibi atölyeler yer alacak. Başkan Memduh Büyükkılıç, etkinliğe bilim ve teknoloji meraklısı gençleri davet etti.

05.09.2024 13:48
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi aracılığı ile her yıl düzenlenen bilim şenliklerinin bu yıl 6'ncısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji meraklısı gençlere yönelik heyecan verici bir etkinlik programı olan ve 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 6'ncı Bilim Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bilim ve teknoloji meraklısı gençleri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek robotik kodlama, kimya deneyleri, astronomi ve birçok bilim alanında düzenlenecek atölyelerin olacağı şenliğe davet etti.

Büyükkılıç, şenlik boyunca öğrencilerin, farklı bilim dallarını keşfetme, kendi deneylerini yapma bilimi yakından keşfetme fırsatı bulacaklarını anlatarak, "Robotik kodlama, kimya deneyleri, astronomi ve daha birçok bilim alanında düzenlenen atölyeler, gençlerin ilgisini çekecek ve onları bilimin büyülü dünyasına davet edecek. TEKNOFEST gençliği ile yarınları inşa eden ülkemiz, bilim ve teknolojinin ışığında yarınlara daha da güçlü adımlarla yürümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Bilim Merkezi, 6. Bilim Şenliği'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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