6. Mudanya Kitap Fuarı Edebiyat ve Sanatı Bilimle Buluşturuyor - Son Dakika
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6. Mudanya Kitap Fuarı Edebiyat ve Sanatı Bilimle Buluşturuyor

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Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanatı bilimle buluşturuyor. Fuar kapsamında Prof. Dr. Betül Tanbay matematiğin evrensel dilini anlatırken, yazarlar Şaban Akbaba, Zeki Baştürk ve Fehmi Enginalp ilçenin kültürel mirasını ele aldı.

27.08.2024 11:31  Güncelleme: 12:25
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(BURSA)- Mudanya Belediyes'nin düzenlediği 6. Mudanya Kitap Fuarı, edebiyat ve sanatı bilimle buluşturuyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Betül Tanbay, matematiğin evrensel dilini anlatırken, yazarlar Şaban Akbaba, Zeki Baştürk ve Fehmi Enginalp, ilçenin zengin kültürel mirasını ele aldı.

Mudanya Belediyesi tarafından "Değişim" temasıyla düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı, kültür, sanat ve edebiyatın yanında bilimi de kitapseverlerle buluşturuyor. Fuarın dördüncü gününde, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, "Herkes İçin Matematik" konulu söyleşisinde, matematiğin evrensel dilini ve Anadolu'nun matematik tarihindeki önemini anlattı. Aynı gün, eğitmen ve yazarlar Şaban Akbaba, Zeki Baştürk ve Fehmi Enginalp, "Mudanya Kültürü" başlıklı söyleşide, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tartışarak Girit kültürünün bölgedeki etkisine dikkat çekti.

"Bizim topraklarımızda müthiş bir zenginlik var"

"Herkes İçin Matematik" konulu söyleşisinde matematiğin evrensel bir konu olduğunu belirten Tanbay, değişim istendiği yerlerde matematiğin ortak bir dil oluşturduğunu söyledi. Dünyanın en tanınmış 150 matematikçisinden 50'sinin Anadolu'da doğduğunu vurgulayan Tanbay, "Bizim topraklarımızda müthiş bir zenginlik var. Şu an Arap ama Urfa'da doğmuş bir matematikçi ise, biz onu hiç benimsemiyoruz. Biz bunları neden kendi mirasımız olarak kabul etmiyoruz, anlayamıyorum" dedi.

Aynı topraklarda yaşamayı 'toprakdaş' olarak niteleyen Tanbay, "Antik Yunan Matematikçi ve filozof Thales Aydın'ın Didim ilçesinde doğmuştur. Toprakdaş üzerinden gidersek, yerli ve millideki yerliyi yer olarak, yani Didim olarak alırsak, Thales yerlidir. Bizim yerimizden ve bizim topraklarımızdandır. Biz Thales'i neden kendi zenginliğimiz olarak kabul etmiyoruz? Bunu anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

Bugün Göbeklitepe'de 12 bin senelik tarihin neden bin senelik kısmının benimsediğine de anlam veremediğini söyleyen Tanbay, "Ben 12 bin seneyi de benimsiyorum. Göbeklitepe'yi gördüğüm zaman, bizim topraklarımızda olmasından, bizim onu ortaya çıkarmış olmamızdan iftihar ediyorum. Toprakdaş olduğumuz için bize ait olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Mudanya Kültürü" başlıklı söyleşide ise eğitmen ve yazarlar Şaban Akbaba, Zeki Baştürk ve Fehmi Enginalp, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ele aldı. Giritliler dışında ilçeye göç edenlerin kültür ve geleneklerini taşıyamadığını söyleyen yazarlar, ilçede yaşamış ve edebiyat alanında başarılı olan isimlerin yaşamlarından kesitler sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6. Mudanya Kitap Fuarı Edebiyat ve Sanatı Bilimle Buluşturuyor - Son Dakika

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