6 Nisan 1920'deki Gündem: Erdoğan Açılış ve Kabine Toplantısı - Son Dakika
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6 Nisan 1920'deki Gündem: Erdoğan Açılış ve Kabine Toplantısı

15.06.2026 09:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı açılış töreni ve Kabine Toplantısı'na katılacak. Ayrıca bakanlık etkinlikleri, ekonomik veriler, ABD-İran mutabakatı, Gazze ateşkesi ve spor müsabakaları gündemde.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda düzenlenecek Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar, 4T: Tarım, Turizm, Ticaret, Teknoloji" programına katılacak.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ücretli çalışan istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir hazine bonosunun ilk ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, H Grubu'nda İspanya-Cape Verde ve G Grubu'nda Belçika-Mısır karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Atlanta/19.00/Seattle/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Kabine, Gazze, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920'deki Gündem: Erdoğan Açılış ve Kabine Toplantısı - Son Dakika

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