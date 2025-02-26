6 PKK/YPG'li Terrorist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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