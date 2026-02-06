Kıbrıs'ta Depremde Kaybedilenler Anıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybedenler, Gazimağusa kentindeki Şampiyon Melekler Şehitliği'nde gözyaşlarıyla anıldı ve gökyüzüne beyaz balon bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Gazimağusa'da Şampiyon Melekler Şehitliği'ndeki anma etkinliğine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Sıla Usar İncirli ile bazı bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

"Şampiyon Melekler"in mezarlarına çiçek bırakıldı ve dua okundu. Ardından beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yaptığı konuşmada, "Söylenecek söz yok. Şampiyon melekler, sizi çok seviyoruz. Beyaz balonları, adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz" dedi.

Otel sahipleri yönündeki dosya Yargıtay'da

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin sahibi Ahmet Bozkurt ile mimar, fenni mesul ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, otel sahibi Ahmet Bozkurt'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı'ya 7 yıl 4 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanıklara "iyi hal indirimi" de uygulandı. Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise beraat etti. Hakkında 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilen sanık Hasan Aslan kayıplara karıştı, henüz yakalanamadı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, KKTC hükümeti, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. İsias Otel'de çocuklarını kaybeden aileler ise istinaf kararını yetersiz bularak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Kamu görevlileri dosyası İstinaf'a taşınacak

Ayrıca Başsavcılık, otelin yapıldığı 1993'te ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Büro Şefi Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından, "sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri"ni lehlerine değerlendirerek iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, diğer sanıklar Yusuf Gül, Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş'un ise beraatine karar verdi.

Gerekçeli kararda mahkeme, sanıkların eylemlerinin "olası kast" değil, "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Gerekçeli kararda; Adıyaman'ın deprem risk haritasının zamanla az riskli bölgeden yüksek riskli bölgeye değiştiğine, 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddetine ve bu büyüklükte bir depremin yakın tarihte yaşanmamış olmasına, sanıkların çoğunun Adıyaman'da ikamet etmesine ve ruhsat ile yapı kullanım izni tarihleriyle deprem tarihi arasındaki süreye dikkat çekildiği belirtildi. Aileler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacak.