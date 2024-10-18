6 Ülkeden Gönüllüler Sivas'ta Ağaç Dikti

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6 ülkeden 10 gönüllü Sivas'ı yeşertmek için kolları sıvadı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları projesi kapsamında 6 ülkeden gelen 10 kişilik gönüllü ekip ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Sivas'ın Zara İlçesi'nde doğa dostu bir projeye imza atmak üzere 6 farklı ülkede gelen 10 gönüllü, "Yeşil Zara" projesine destek vermek için amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına katılmak için bir araya geldi. Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları projesi kapsamında gerçekleşen organizasyona Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, Fas, Japonya ve Yakutistan gibi farklı ülkelerden gelen gönüllüler katıldı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait orman alanlarındaki fidan dikim faaliyetlerine katılan gönüllü ekip, 15 gün süre ile bölgede 12 bin adet sarı çam ve kara çam fidanının dikim faaliyetlerini sürdürecek.

"Burayı yeşillendirmek istiyoruz"

Kamp çalışmalarına katılan Egemen Artan, gelecek nesiller için bu projeyi yaptıklarını belirterek, "Öncelikle Avrupa Birliğinin yürüttüğü projeler oluyor. Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği bu çalışmalardan birini 2 haftalık süreç içerisinde bu sene Zara'da gerçekleştiriyor. Bu süreç içerisinde biz burada kuru topraklara ağaç dikiyoruz. Çünkü burada çok kurak bir arazi bulunuyor ve burayı yeşillendirmek istiyoruz. Gelecek nesiller için, doğa için, ülkemiz için bunu yapıyoruz. Burada şu an 10 yabancı gönüllü arkadaşımız var ve bizimle beraber çalışıyor. İki hafta boyunca burada kalacaklar. Biz de 2 kişi olarak buraya İzmir'den geldik. Hem tercümanlık yapıyoruz hem de ağaç dikimine yardımcı oluyoruz. Buradaki yerel halkın gönüllü insanlarla iletişim kurmasını sağlıyoruz. Bence bu tarz çalışmaların Türkiye'de çok daha fazla ve yaygın yapılması gerekiyor. Japonya'dan, Almanya'dan, Rusya'dan gelen arkadaşımız var. Ülkemizin daha güzel olması için, doğa için, dünya için insanlar dünyanın öbür ucundan buraya ağaç dikmek için geliyor. Kendi insanımızın da bu tarz projelere, gönüllü çalışmalara daha fazla katılmasını ve bilinçlenmesini istiyoruz" dedi.

"Çok ilgimi çekti"

Gönüllü kamp çalışmalarına Almanya'dan katılan Judith Niedbalski ise ağaç dikme işlemine ilk defa katıldığını söyleyerek, "Güneşte çalışması bazen zor oluyor ama yine de çok eğleniyoruz. Çünkü hep beraberiz ve burada yemekler çok güzel. İspanya'da ve Almanya'da gönüllü kamp çalışmalarına katıldım. Bu proje kapsamında Türkiye'ye ilk defa geldim. Almanya'da çok fazla dağ olmadığı için burada ki dağları çok beğendim ve çok ilgimi çekti. Sürekli burada dağlara bakıyorum. Ağaç dikme işlemine ilk defa katıldım. Üç gündür burada ağaç dikiyoruz. Bu proje gerçekten çok güzel ve buradaki insanlar bunun için çok yardım etmek istiyor" diye konuştu.