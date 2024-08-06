6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 4-7 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalde Ana Yarışma, Kırk Yıllık Hatır ve İnsani Bakış-Filistin bölümleri yer alacak.

06.08.2024 16:57
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" bu yıl 4-7 Ekim'de sinemaseverleri ağırlayacak.

Balkon Film'den yapılan açıklamaya göre, festivale başvurular, 23 Ağustos'a kadar "dostlukfilmfestivali.com" ve "filmfreeway" platformu üzerinden yapılabilecek.

Dünyanın dört bir yanından sinemacılarla sinemaseverleri ağırlayacak festivalde, "Ana Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır" ve "İnsani Bakış-Filistin" bölümleri yer alacak. Etkinliğe birden fazla filmle başvuru yapılabilecek.

Festival bu yıl Filistin onuruna düzenlenecek

Bu yıl Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle Filistin onuruna düzenlenecek festivalde, Türk filmlerinden ve Filistin'in işgalini ve bağımsızlığını odağına alan "İnsani Bakış" bölümüne katılacak Filistin temalı yapımlardan başvuru ücreti alınmayacak.

Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk kavramına işaret eden, 1 Ocak 2022 ve sonrasında yapılmış jenerik dahil 20 dakikanın altında olan tüm kurmaca, animasyon ve deneysel kısa filmler katılabilecek.

İnsani Bakış bölümünde Filistin'in dostluğuna ya da Filistinlilerin yaşadığı işgal, nakba-felaket, diriliş, H-holokost, diaspora ve benzeri çatışmalara işaret eden, Ocak 2013 ve sonrası çekilmiş 30 dakikanın altındaki tüm kısa film ve belgesellerin başvurusu alınacak.

Ana Yarışma yönetmeliğine uygun olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk kavramına işaret eden 30 dakikadan kısa belgesel, deneysel, video-art ve kurmaca kısa filmler "Kırk Yıllık Hatır" bölümünde değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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