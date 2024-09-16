6 Yaşındaki Ahmet Batur İnan, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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6 Yaşındaki Ahmet Batur İnan, Dünya Şampiyonu Oldu

6 Yaşındaki Ahmet Batur İnan, Dünya Şampiyonu Oldu

Kick boks alanında bir yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet, milli sporcu olmayı hedefliyor.

16.09.2024 11:49
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Van'ın Edremit İlçesinde yaşayan ve katıldığı ulusal, uluslararası kick boks müsabakalarında1 yılda 3 madalya kazanan 6 yaşındaki Ahmet Batur İnan, milli sporcu olmayı hedefliyor.

Dursun ve Nejla İnan çiftin çocuklarından Ahmet Batur İnan, 3 yaşındayken ailesinin yönlendirmesiyle kick boksa başladı.

Van Olimpiyat Spor Kulübünde antrenör Muhammed Hamza Kızılaslan ile çalışmalara katılan İnan, kısa sürede yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

İnan, 22-29 Ocak'ta düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası ile 1-9 Temmuz'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvasında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul'da 15- 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda rakiplerini yenerek şampiyon olan İnan, küçük yaşına rağmen isminden söz ettirmeyi başardı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda 1 yılda 3 madalyayla dönen İnan, milli sporcu olmak için haftada beş gün antrenörü gözetiminde antrenman yapıyor.

İzlediği filmlere özendi

İnan, izlediği filmlere "özendiğini" ve ailesinin yönlendirmesiyle de kick boksa başladığını söyledi.

Spor yapmayı sevdiğini dile getiren İnan, "Aileme kick boks ve tekvando yapacağımı söyledim. Babam beni spor salonuna yazdırdı. Antrenörlerimle tanıştım ve spora başladım. Müsabakalara hazırlanarak, Dünya Kupası Şampiyonu oldum. Milli sporcu olma hayalimi gerçekleştirmek için de azimle çalışıyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenim benimle gurur duyuyor." dedi.

Tekvando ve kick boks antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan, minik sporcuları İnan'ın dünya şampiyonu olmasının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Sporcusunu yeni şampiyonalara hazırladığını anlatan Kızılaslan, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımız 2 saat sürüyor. Minik sporcumuzun dünya şampiyonu olması bizleri şaşırttı. Çünkü ilk başlarda özgüveni olsun diye turnuvalara başladık. Alt minik gruplarındaki müsabakalarımız biraz daha şenlik havasında geçiyor. Sporcumla gurur duyuyorum. Uluslararası müsabakanın havasını solumak için sporcumuzu turnuvalara götürdük. Sporcumuz Dünya Kupası Şampiyonasında üst düzey bir performans göstererek, 4 maç kazandı ve şampiyon oldu. Bu da bizi yeterince mutlu etti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Yaşındaki Ahmet Batur İnan, Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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