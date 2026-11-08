6 yaşındaki Eylül Masal\'a annesinden yarı uyumlu ilik nakli tutmadı, donör aranıyor

Ankara'da yaklaşık 1 yıldır lösemi ile mücadele eden Eylül Masal Bekler'e (6) annesinden yüzde 50 uyumla yapılan ilik nakli başarısız oldu. Eylül Masal, sağlığına kavuşmak için uygun donörün bulunmasını bekliyor.

Hatay'da yaşayan Sencan-Mehmet Can Bekler çiftinin 4 çocuğundan Eylül Masal Bekler, geçen yıl aralık ayında geçmeyen yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde, Eylül Masal'a lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alınan Eylül Masal'a kemoterapi uygulanıp, ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Ağustosta annesi Sencan Bekler'den yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Ancak Eylül Masal'ın vücudu yapılan kemik iliği naklini kabul etmedi. Eylül Masal, olumsuz sürecin ardından yeniden hastanede kemoterapi tedavisine devam ederken, uygun kemik iliği donörünün bulunmasını bekliyor.

ANNESİNDEN YAPILAN NAKLİ VÜCUDU KABUL ETMEDİ

Eylül Masal'ın annesi Sencan Bekler ise Eylül Masal için uygun donör bulunamadığını söyleyerek, "Yurt dışına baktılar, yurt dışında da donör bulunamadı. Donör bulunamayınca yüzde 50 uyumlu benden nakil oldu. Ağustos ayında kemik iliği nakli gerçekleştirdik. Ancak naklimiz olumsuz oldu. Uyum sağlamadı. Şu anda da tekrardan kemoterapi tedavisi devam ediyor. Çok heyecanlıydım nakle giderken, evladıma tekrar umut olabilmek için. Bir gece önceden benim odamı ayırmışlardı, sabah donörlük için aşağıya indiğimde ben yarı baygındım ama ilk aklıma gelen kızım oldu. Vardır uyum sağlamamasında da bir hayır, geçecek" dedi.

18-35 YAŞ ARASINDAKİLERE DONÖR ÇAĞRISI

Sencan Bekler, kemik iliği bağışı çağrısı yaparak, "Donör olmak için insanlara rica ediyoruz. Çok ufak bir kan vererek bir hayat kurtarabilirler. Bir can olabilirler bize. Kan bağışı bizim için çok önemli. 18-35 yaş aralığındaki herkesi donör olmak için bekliyoruz. Sizin vereceğiniz bir küçük tüp kan bize hayat olabiliyor. Bu yüzden herkesi kan bağışı için bekliyoruz. Eylül Masal, buraya geldiğinde 5 yaşındaydı. Şu anda 6 yaşında. Doğum günümüzü de burada kutladık. Eylül Masal okula gitmediği halde burada şu anda çok güzel okuyor, yazabiliyor, İngilizcesini geliştirebiliyor ama tabii ki soruyor bana, 'Anne bu hastalık beni neden buldu, ben neden hastalandım' dediği zamanlar oluyor. Eylül Masal, dans etmeyi çok seviyor. Moral bizim hastalığımızda çok önemli. Bütün gün dans ediyor, oyun oynuyor çok motive oluyor. Eylül Masal'ın da ilk hayali, kendisinin ve bütün arkadaşlarının iyileşmesi. İyileştikten sonra özgürce oynamak istiyorlar" diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALİ DOKTOR OLMAK

Eylül Masal Bekler ise "En büyük isteğim büyüyünce doktor olmak. Şimdiden doktorluğu öğreniyorum. Her gün kahvaltımı yapıyorum, ondan sonra oyun odasına gidiyorum. Arkadaşlarımla çok güzel vakitler geçiriyorum. Dans ediyorum ve şarkı söylüyorum. Buradan iyileşerek çıkınca, arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım, parka gideceğim, okula gideceğim. İyileşmem için kan bağışı yaparak bizim kahramanlarımız olur musunuz" ifadelerini kullandı.

Çocuk Hematolojisi ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Haldun Uz ise Eylül Masal ve diğer çocuklar için bağış çağrısı yaparak, "İnsanların kemik iliği donörü olmaları, bu konuyu iyi incelemeleri, iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bunun insandan başka bir kaynağı yok" dedi.